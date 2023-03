Las emotivas palabras de Rebecca Jones que han salido a la luz tras su partida

Luego de la lamentable partida de Rebecca Jones a los 65 años, sus amigos cercanos y seguidores han revivido algunos recuerdos para honrar de esta manera a la intérprete, quien a lo largo de varias décadas consolidó una exitosa carrera sobre los escenarios. Entrevistas en diversos programas televisivos, fotografías, escenas de sus clásicas telenovelas y más, son tan solo parte de las memorias que hoy prevalecen, y en las que quedó plasmado parte del pensamiento de la actriz, quien fue muy clara sobre la actitud que debía tomar ante la vida, sobre todo después de las crisis de salud por las que atravesó. Ahora, un video inédito ha salido a la luz, mismo en el que aparece Rebecca haciendo una profunda reflexión sobre la vida y el presente, palabras que hoy resuenan a poco tiempo de su fallecimiento.

El video, que se ha dicho forma parte de una campaña para Tedx Woman en la participó Rebecca, fue dado a conocer este 23 de marzo, luego de que TVNotas tuviera acceso a este material de poco más de un minuto de duración. Sonriente, la protagonista de melodramas aparece frente a la cámara, expresando con seguridad su opinión sobre la vida. “Vivir en la plena consciencia de ella para acercarnos a la plena divinidad de nuestro día a día, cuando lo esencial es el momento presente. Y pensemos, que si dejamos para mañana la búsqueda de lo esencial, puede ser que doña… se nos presente cuando menos lo esperamos y sintamos que nuestra vida se nos escapó entre los dedos sin haberla realmente disfrutado…”, dice la estrella.

Finalmente, Rebecca aparece dando un importante consejo frente a la cámara, dejando ver la madurez con la que asumía la vida más allá de las adversidades a las que se enfrentó a lo largo de los últimos años. Después de todo, según afirmaba, lo más importante es aprovechar al máximo el aquí y el ahora. “Hagamos de la… nuestra aliada, nuestra cómplice, nuestra amiga y dejemos de pensar que solo nos va a llegar si tenemos una enfermedad… acuérdense que lo único que se necesita para… es estar vivo, vivir mata…”.

Recordemos que Rebecca fue una mujer muy directa a la hora de emitir sus opiniones, aunque también fue muy discreta con los asuntos relacionados a su vida privada. Por tal motivo, los acontecimientos ligados a su estado de salud u otras situaciones de índole personal siempre generaron incertidumbre entre la prensa y quienes seguían de cerca su carrera. Precisamente, su despedida ocurrió bajo total hermetismo, y fueron solo los más allegados a la actriz quienes acudieron a una funeraria de la Ciudad de México para darle el último adiós, entre ellos su exesposo, Alejandro Camacho y el hijo que procrearon en el pasado, Maximiliano. Hasta el momento, ambos han guardado silencio en torno a esta partida, siendo fieles a la manera en que Jones prefirió llevar este ámbito de su vida, totalmente alejado de los reflectores.

Un homenaje para Rebecca

En la funeraria en la que se dio el último adiós a Rebecca Jones, también estuvieron reunidas algunas de las amigas más cercanas de la actriz, entre ellas la productora de televisión Ana Celia Urquidi, quien explicó al programa televisivo Sale El Sol que se llevará a cabo un homenaje en su honor. “Yo quisiera que respetemos la última voluntad de mi hermana Rebecca. Nos pidió a sus amigos cercanos que hiciéramos un evento que le estamos preparando. Siempre lo planeó así, con una gran actitud, con gran entereza, decía: ‘Quiero esto y esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que estén vestidos de negro’”, añadió, asegurando que harán todo para cumplir con su última voluntad.

