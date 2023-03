La batalla entre Olivia Wilde y Jason Sudeikis se complica

Fue a finales del 2020 cuando llegó la noticia de la inesperada ruptura entre Olivia Wilde y Jason Sudeikis, después de casi diez años juntos y con dos pequeños, decidían separarse de forma presuntamente amistosa. Las cosas parecían tan civilizadas que, en ese momento corrían notas en las que se reportaba que la pareja buscaba ser un ejemplo de crianza conjunta, apareciendo con sus hijos, a pesar de la separación. Las cosas irían cambiando con el tiempo. Los rumores de un romance entre Olivia y Harry Styles tensarían las cosas, después vendría aquel desastroso momento en el que la actriz sería notificada de una denuncia por custodia de parte del padre de sus hijos en pleno escenario mientras hablaba de uno de sus proyectos como directora. En palabras de la misma Olivia, ésta para ella no sería sino una forma de ‘amedrentar’. El frente unido se daría cuando una ex niñera de sus hijos tomó la palabra y reveló cuestiones personales de la pareja, las cuales fueron rápidamente negadas por los actores, quienes se mostraron hombro a hombro para luchar contra esta cuestión. Cuando parecía que tras la ruptura de Olivia y Harry las cosas se calmaban, se da un nuevo capítulo en esta complicada saga.

En este momento, la pelea es por la discusión que tienen para decidir en dónde se deben establecer sus hijos, mientras Olivia quiere que se queden en California, Jason quiere que se trasladen a Nueva York. Ante esto, los abogados de Wilde han respondido de forma contundente en los documentos de la corte, a los que tuvo acceso el Dailymail: “Mientras Jason puede costear el poner en marcha moción tras moción, Olivia no puede…No se le debería permitir a Jason el llevar a Olivia a la deuda con el litigio, y después asegurar que se le debería privar de su derecho de buscar que él le pague la cifra de contribución necesaria”, haciendo referencia a que los recursos de Sudeikis para pagar este tipo de representación legal son mucho más grandes que los de la actriz.

En otra parte de estos documentos se lee: “Jason parece determinado a lanzar lo que sea que pueda a la pared para ver qué pega, y esta Solicitud de Orden, buscando la permanencia de la acción California Parentage es solo el más reciente ejemplo de esto”.

¿Qué ha provocado este nuevo enfrentamiento?

A lo largo de su pelea en el acuerdo de custodia, la residencia de sus hijos -y por lo tanto, la de ellos- ha sido el mayor punto de enfrentamiento. Según se sabe, ya existe una orden que establece que los niños se deben mantener en California, a la cual ha apelado Sudeikis, buscando que en ese tiempo él pudiera pedir una moción en Nueva York, a pesar de que el año pasado un juez ya negó la petición de mudanza de los pequeños a la Gran Manzana.

Según TMZ, esta semana, un juez en Nueva York negó la petición del actor de mover el juicio a Nueva York, una nueva instancia legal a la que ha recurrido. Aparentemente, con esto la corte le da la razón a Olivia, quien ha expuesto que en este momento los niños viven en California y no hay ningún motivo por el cual hacerlos mudarse. En sus testimonios por escrito, Olivia ha establecido: “Pensé que las cosas se estaban calmando y que estábamos avanzando de una manera más amigable y respetuosa”. Estas palabras van de la mano con las fotografías que recientemente se pudieron ver de la expareja junta.

Olivia continuó: “En su lugar, me enteré el 10 de enero del 2023 que todo el tiempo en el que yo estaba negociando el horario de paternidad en California (Jason) estaba conspirando para continuar con el procedimiento del New York Child Support detrás de mis espaldas. Aparentemente, él supo que la fecha para nuestra primera aparición en la corte fue el 4 de enero del 2023, y a propósito no me avisó de esto, ni sus abogados avisaron a los míos. Sin saber la fecha, ni yo ni mis abogados aparecimos. Su descuido y mala fe en estos procedimientos son sorprendentes. Estoy completamente perpleja de por qué cree que caer en la intimidación y la trampa le funcionará o es en el mejor interés de nuestros hijos”.

En la misma línea sobre los recursos de Sudeikis sobre Wilde en este caso legal, los abogados de la actriz añadieron en los documentos: “Mientras los detalles de las finanzas de Jason son desconocidos en este momento, ya que él se niega a responder sustancialmente a la investigación básica, ella está consciente de que él es mucho más rico que ella”.