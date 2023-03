Paola Rojas se sincera: ‘He trabajado mucho para restaurarme’

Si hay un espacio en el que Paola Rojas se siente cómoda mostrando su lado más vulnerable ese es el foro de Netas Divinas, el programa que llegó a la vida de la periodista en el momento indicado para comenzar su camino de sanación tras su divorcio. En ese sentido, durante la emisión de esta semana, se abrió con sus compañeras conductoras al hablar de cómo los últimos años se ha dedicado a trabajar en las heridas de su pasado. Más sincera que nunca, Paola se reconoció como una mujer reconstruida orgullosa de haber podido reinventarse, ahora, también en el terreno profesional, luego de que este año dejó su noticiero de la mañana para iniciar una nueva etapa laboral.

Para Paola, el camino recorrido la ha enriquecido en todos los sentidos, sobre todo a la hora de recordarse en sus momentos más oscuros. A la distancia, la periodista mira con otros ojos aquella época en la que el cambio fue una constante: “Yo me he sentido rota, me he sentido hecha pedazos y he trabajado mucho para restaurarme y me gustan esos pedazos y hasta las marcas de que estuve rota”, reconoció. Gracias a que ha sanado, ahora puede relacionarse desde otro ángulo y así lo explicó: “Cuando hablamos de estas heridas, supongo que cuando nos comunicamos desde esas heridas, desde miedos previos, dolores, entonces desde ahí ya se empieza a mal lograr la comunicación, ¿no?”.

Sobre este tema, a finales del año pasado, Paola Rojas habló en entrevista con el programa Hoy, donde reconoció que tras un largo proceso de reinvención, está en una etapa muy plena: “Estoy en construcción, en construcción de todo, luego de todo un proceso de cambio y de sanación y de trabajar mucho en mí estoy encontrando muchos motivos para ser feliz”. Para la periodista, lo realmente importante es disfrutar de los suyos y de lo maravillosa que es la vida, a pesar de los momentos complicados: “Estoy contenta, estoy acompañada, familiarmente muy bien, la verdad es que bien. Repito, no ha sido un año fácil, pero puedo con lo difícil”, puntualizó.

En esa conversación, Paola reconoció que en los últimos meses, sin duda, su salida del noticiero ha sido el reto más importante que ha tenido que enfrentar; sin embargo, después de haber aprendido a lidiar con sus heridas, sabe cómo sortear este tipo de cambios en la vida: “Ha sido un año vertiginoso que cierro con este anuncio de que haré un programa nuevo, que dejo la mañana y entonces cambia mi rutina de lo que venía haciendo desde hace muchos años, entonces ha sido un año de muchos retos, ha sido un año de logros importantes, muy emocionante y creo que cierro con mucha ilusión de lo que viene, muy ilusionada por lo que viene”, añadió.

Paola, un ejemplo de fortaleza

Ha sido la sinceridad con la que Paola Rojas se ha manejado en Netas Divinas lo que le ha hecho ganarse, no sólo la admiración del público, sino también la de sus compañeras, como Natalia Téllez quien, hace un par de semana la hizo llorar al considerarla una mujer que inspira: “Hay muchas mujeres en los libros que no tuve el privilegio de conocer, pero hay una que he visto ser sensible, trabajadora. Tú eres una mujer que abres camino y que yo admiro profundamente y que está en mi historia y en la historia de muchos. Veo cómo la gente se expresa de ti, veo tu camino, veo tu trabajo. Yo te admiro profundamente”, le comentó Téllez a Paola provocando el llanto de la periodista quien agradecida dijo: “Gracias Natalia por las palabras tan hermosas que me dedicaste. Me llena el alma que una mujer tan brillante y sensible como tú se exprese así de mí”.