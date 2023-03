Alejandro Camacho y su hijo Maximiliano dan el último adiós a Rebecca Jones

Manteniendo el respeto con el que Rebecca Jones pidió ser despedida, la tarde de ayer, 22 de marzo, familiares y amigos de la primera actriz se reunieron en una agencia funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México, para darle el último adiós. Sin emitir ninguna declaración, Alejandro Camacho arribó al lugar en compañía de Maximiliano, el único hijo de Rebecca quien también estuvo cobijado por las cuatro mejores amigas de su mamá quienes fueron las únicas personas convocadas a esta íntima despedida que se llevó a cabo tal como la actriz lo planeó en vida. Mientras su círculo más cercano le daba el último adiós, en redes sociales, el medio del espectáculo mexicano se unió para recordar la memoria de la protagonista de La vida en el espejo.

De acuerdo con imágenes transmitidas en el programa Sale el Sol, tras despedir a Rebecca, Alejandro Camacho y su hijo Maximiliano abandonaron el sitio alrededor de las 6 de la tarde. Aunque el actor no ha emitido comentarios tras el sensible fallecimiento de su exesposa, se ha convertido en el principal apoyo de Max, como le dice de cariño a su único hijo, a quien protegió de los medios de comunicación, evitando que lo captaran. En ese sentido, Ana Celia Urquidi, una de las cuatro mejores amigas de Rebecca, pidió a los medios de comunicación empatía para la familia de la actriz: “Yo quisiera que respetemos la última voluntad de mi hermana Rebecca”, comentó la productora de televisión.

De acuerdo con Urquidi, en días próximos, se llevará a cabo un homenaje a la memoria de Rebecca Jones en la que sí estará convocada la prensa; sin embargo, en la reunión de ayer, la actriz pidió que únicamente estuvieran presentes su más allegado quienes también la acompañaron en sus últimos momentos: “Nos pidió a sus amigos cercanos que hiciéramos un evento que le estamos preparando”, puntualizó la productora. Según detalló, Rebecca Jones no dejó nada a la improvisación y han estado siguiendo al pie de la letra su última voluntad: “Siempre lo planeó así, con una gran actitud, con gran entereza, decía: ‘Quiero esto y esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que estén vestidos de negro’”, añadió.

Tal como se informó en el comunicado con el que se dio a conocer el sensible fallecimiento de la primera actriz, Ana Celia Urquidi confirmó que Rebecca partió rodeada de su círculo más cercano: su hijo, su exesposo y sus cuatro mejores amigas, a quienes consideraba su familia: “Ella se fue hermosa, en paz, acompañada, de amor, de flores, de música, de toda su gente que la queremos, estuvimos ahí en su casa. Era lo que ella quería”, agregó. Por su parte, María Safont, otra de sus amigas, comentó: “Estuvimos cumpliendo todos sus deseos. En los próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo”, compartió.

El amor de Rebecca a su hijo Max

A pesar de tener más de 12 años divorciados, Rebecca Jones y Alejandro Camacho lograron mantener una relación de respeto hasta el final. Con la misma mesura con la que anunciaron su separación, luego de 26 años de matrimonio, los actores se desempeñaron como padres de Maximiliano quien este 21 de marzo cumplió 34 años de edad. En ese sentido durante la visita que la actriz realizó al programa Sale el Sol, le confesó a Juan Soler cómo le gustaría de Max la recordara: “Las cosas que me ha dicho últimamente mi hijo me llenan de orgullo, me dice que en mí ve una fortaleza que nunca había visto en nadie y que le estoy dejando un legado de lucha y de fortaleza. Eso es lo que yo quiero que él recuerde de mí, que fui una persona que lo amé, por sobre todas las cosas, pero también amé muchísimo mi vida”, fueron las palabras que en aquella ocasión Rebecca le dedicó a su hijo.