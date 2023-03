‘Hoy más que nunca entiendo este amor de madre’, Galilea Montijo a su hijo Mateo en su cumpleaños

Un día como hoy, pero del año 2012, Galilea Montijo debutó en el papel más importante de su vida, el de mamá de Mateo. Desde las primeras horas de este 23 de marzo, la presentadora utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una felicitación de cumpleaños que acompañó de un álbum de fotos en el que recordó momentos entrañables al lado del niño, quien celebra su cumpleaños número 11. Para Galilea, la complicidad que tienen con su hijo es única y así lo expresó en el mensaje con el que acompañó estas instantáneas y con el que provocó la reacción de más de 100 mil de sus seguidores, de hecho, sus compañeras de Hoy, Andrea Legarreta y Tania Rincón utilizaron esta publicación para felicitar al cumpleañero.

Para esta especial mención, Galilea eligió una linda foto al lado de su hija, captada durante una de las temporadas de Pequeños Gigantes, un proyecto en el que, en varias ocasiones, apareció Mateo: “Hoy cumpleaños #Miamordelbueno, mi fuerza, mi alegría completa, mi amor más profundo e indescriptible, por el que doy la vida entera y hoy más que nunca entiendo este amor de madre. Te amo con todo mi ser. Mi Mate, mi amor del bueno”, se lee en el feed de la conductora, donde Andrea Legarreta le escribió al cumpleañero: “¡Felicidades a ese precioso muchachito!”, mientras que Tania Rincón comentó: “¡Feliz cumple Mateo!”.

Hace dos años, durante la pandemia, Galilea Montijo y Mateo mostraron un poco de la linda relación madre e hijo que tienen durante una entrevista que el niño le hizo para el programa Hoy con motivo del Día de las madres. Desde su casa en Acapulco, donde la familia pasó la cuarentena, Galilea respondió a los cuestionamientos de su hijo: “¿Qué sentiste cuándo te dijeron que me ibas a tener?”, le preguntó el niño. Por primera ocasión desempeñando el papel de entrevista, la tapatía dijo: “Ya presentía que te tenía en mi pancita, pero no estaba muy segura, Cuando nos lo confirmó el doctor, a tu papá y a mí, fue una emoción muy grande, porque yo tenía muchas ganas de tenerte, yo te soñé muchos años y el día que me dijeron que ya te tenía en mi pancita, no te puedo describir la felicidad que sentía”, recordó.

Durante esa conversación, Mateo mostró curiosidad por cómo vivió su mamá su embarazo: “¿Qué sentiste la primera vez que me moví en tu pancita?”, la cuestionó. Emocionada por recordar la etapa en la que estaba esperando a su hijo, la tapatía explicó: “Sentía como una especie de calambrito, para que te lo imagines, como un pececito, te movías como un pececito de un lado a otro, pero lo que más disfrutaba cuando te tenía en mi panza era cuando te movías. De lo que más disfruté en mi embarazo fue cuando te movías, me encantaba esa sensación”, le confesó Galilea a Mateo quien, en todo momento, estuvo muy atento a las respuestas de su famosa mamá.

Mateo, un sueño hecho realidad

Hace tres años, Galilea Montijo concedió una sincera entrevista para el matutino en el que trabaja en la que narró la emoción que sintió al enterarse que estaba embarazada, sólo unos días antes de su matrimonio con Fernando Reina: “Para mí era, primero, la emoción de la boda, y segundo, que se me estaba cumpliendo uno de mis más grandes sueños que era que iba a ser mamá”. Para Galilea convertirse en mamá mágico: “Yo sé que Mateo tenía que llegar a mi vida tarde, ahora que lo veo ellos saben en qué momento tienen que llegar y cuándo tienen que llegar. Ahora que veo a Mateo y me cuida, es como darme cuenta que Diosito no se equivoca. Trabajé hasta los 7 meses y medio y a los 20 días ya estaba en Los Pequeños Gigantes, la segunda temporada”, contó en aquella ocasión.