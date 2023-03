Lele Pons y Guaynaa revelan si ya tienen planes de ser papás

Luego de pronunciar sus votos matrimoniales en una ceremonia sin precedentes ante una lluvia de celebridades, Lele Pons y Guaynaa se embarcaron en una gira de prensa por México en la que pusieron al descubierto detalles que habían mantenido en total secreto de su boda, incluido el percance de salud que sufrió uno de ellos y por el que estuvieron a punto de poner en pausa el evento. Además de recordar su lujosa luna de miel en Dubái -donde tuvieron la oportunidad de sumergirse en la piscina más profunda del mundo-, los enamorados han puesto sobre la mesa los importantes planes que tienen a futuro, lo que les ha llevado a hablar de su anhelado sueño de convertirse en papás, lo cual, han confesado, no sucederá muy pronto, ya que desean primero disfrutar al máximo su vida de pareja.

Consciente del compromiso y los cuidados que implica la maternidad, Lele señaló que de momento su prioridad es gozar de su matrimonio, así como recorrer el mundo a lado de su esposo. “Creo que yo quiero viajar, queremos viajar por un muy largo tiempo porque, de verdad, cuando uno tiene un niño es una responsabilidad muy grande y yo no creo que ahora estoy en ese momento de mi vida en el que le voy a dedicar todo a un hijo”, comentó la influencer, de 26 años, durante un encuentro con la prensa que recuperó el programa Hoy Día.

La sobrina de Chayanne dejó en claro que tener un bebé es una decisión trascendental en la vida de una pareja, por lo que no puede tomarse a la ligera. “Cuando viene un hijo le tienes que dedicar todo tu tiempo, es la cosa más importante en tu vida”, comentó antes de añadir con una sonrisa en los labios: “¡Estoy muy joven! Todavía estoy muy joven”.

Ante los cuestionamientos de los reporteros, Lele aclaró que por supuesto anhela formar una familia y acto seguido, muy simpática, le preguntó a Guaynaa cuándo podría llegar ese momento: “¿en unos cuántos? ¿como en cinco años? Algo así como… ahí sí”, concluyó la cantante venezolana, mientras su esposo prefirió no profundizar sobre el asunto.

Hace unos días, el matrimonio compartió en su visita al programa Hoy cuántos hijos quieren tener. Lele señaló que ella desea tres bebés, a lo que Guaynaa respondió que cuatro. A manera de broma, Arath de la Torre indicó que entonces tendrían siete, lo que provocó las risas de la pareja, además de una divertida reacción por parte de Lele: “Mira que vienen de mí”, expresó la influencer entre carcajadas.

La cantante aseguró que desconocía de la popularidad y el enorme cariño que le tiene el público, especialmente los mexicanos, a Chayanne. “Yo lo veo como mi tío, pero nunca supe que era tan amado como cuando me casé. La gente me decía: ‘¡No puede ser!’, de verdad es, decían, el papá de México”, relató en su entrevista para el matutino de Televisa. A lo que Guaynaa agregó que hasta su mamá es parte del club de fans del intérprete de Me enamoré de ti.

Entusiasmada, Lele recordó la emotiva escena que protagonizó a lado de Chayanne en el centro del recinto donde se llevó a cabo su enlace: “La cosa era que la mamá de Guaynaa iba a bailar con él Tiempo de Vals y después todo el mundo empezó a bailar. Bailé con mi abuelo y después vino el tío (Chayanne)... le dije: ‘Tío, esto es rarísimo’”. Por otro lado, Guaynaa expuso las dificultades que atravesaron a lo largo de la planeación del evento: “Fue un proceso atropellado, en el sentido que tenemos tres proyectos para irnos corriendo, estaba la boda, hay una serie por televisión, que todavía no podemos hablar mucho, y estaba el disco también”.

