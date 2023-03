Adriana Abascal, en su emocionante visita a México: 'Es un placer estar en mi país'

Su vida discurre entre continentes, y no hay nada más placentero y reconfortante para Adriana Abascal que desembarcar de un avión para reencontrarse con sus seres queridos. Acoplada a este ritmo desde hace ya varios años, disfruta cada instante más allá de las fronteras de la ciudad en la que reside, segura de que en toda su travesía, volver a su país natal, México, es, y será siempre, una prioridad que engrandece su corazón. Desde las alturas del prestigiado hotel The Ritz-Carlton, Mexico City, con la impresionante vista del Bosque de Chapultepec y Paseo de la Reforma, la guapa empresaria y mujer multifacética, nos recibe para conceder una de sus entrevistas más personales a la portada digital de HOLA.com México, esta vez con motivo de su exclusiva invitación a la exposición El diseño de Cartier: Un legado vivo, en el Museo Jumex, y que estará abierta al público hasta el 14 de mayo.

Con el porte de elegancia que la distingue, Adriana hizo de su encuentro con nosotros algo muy especial, pues además posó para nuestra lente modelando algunos de los diseños de su exclusiva colección de zapatos de lujo, Skorpios. Por si fuera poco, potenció su estilismo con joyería de Cartier, dando muestra de su predilección por las exquisitas piezas de esta prestigiada casa, cuya muestra museística en la Ciudad de México ha acaparado toda la atención del público.

Lo que Adrina Abascal nos comparte de viva voz

-¿Cómo te sientes de estar de vuelta en México?

“Feliz, para mí también es un placer estar en mi país, en mi casa, con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Estoy feliz”.

-Eres una mujer cosmopolita, a la lejanía, ¿qué es lo que más añoras de México?

“Creo que al final lo que más añoras siempre de cualquier sitio y sobre todo de tu casa, de tu tierra madre es la gente, al final es la gente lo que cuenta, pero después enseguida viene la comida…”.

Su fascinante visita a la exposición de Cartier

-Te encuentras en México por la exposición El diseño de Cartier: Un legado vivo, ¿qué te ha parecido?

“Es impresionante porque además hay muchas joyas que son conocidísimas y que yo no había tenido la oportunidad ver todas. Algunas no las había visto nunca en vivo, por decirlo así, y son mucho más impresionantes, mucho más grandes. Además la exposición está tan bien hecha, está súper bien curada, la iluminación, la puesta en escenografía. Realmente no le pide nada a una exposición en Nueva York o en un súper museo en Londres o algo de esto. Qué orgullo que en México tengamos este tipo de oferta cultural…”.

-Dentro de tu joyero personal, ¿cuál es tu joya de mayor valor sentimental y por qué?

“Tengo una pulsera que es muy parecida a esta, no es Cartier, ya me encantaría pero es una serpiente que me regaló mi madre y tiene ese significado, es algo de mi madre, yo creo que al final cuenta muchísimo. Cuando te gustan las joyas pues también el diseño, son impresionantes son una joya de alta joyería, siempre algo que te hace soñar…”.

-¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida?

“Feliz, la verdad tengo muchísima energía, estoy muy ocupada y eso es genial… no tengo tiempo de pensar en tonterías aunque todos pensamos en tonterías. Pero al final este ritmo de trabajo en Skorpios me ha dado mucha energía, mucha vida, es un reto que me empuja a conocer gente maravillosa, artesanos en España, en México, a estar mucho más en interacción con grandes mentes…”.

Locación: The Ritz-Carlton Mexico City; Fotografía: Jaime Martín; Video: Molvo Films; Coordinación de moda: Chiara Primatesta; Peinado: Reyna Varela; Maquillaje: Eduardo Arias; Moda: Maison Skorpios, Dior, Dolce & Gabbana; Joyería: Cartier.