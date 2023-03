Adriana Abascal sobre su relación con sus hijos: 'Ese es el verdadero amor'

Cosmopolita, empresaria, madre de familia y una mujer con todo el ímpetu para conquistar cualquiera de sus propósitos, son tan solo algunos de los adjetivos con los que nos podemos referir a Adriana Abascal, quien aterrizó en México para asistir a la muestra El diseño de Cartier: Un legado vivo, en el Museo Jumex. Tan cercana como siempre a ¡HOLA!, la ex reina de belleza tuvo una cita con nosotros en el prestigiado hotel The Ritz-Carlton, Mexico City, un encuentro tan especial en el que desveló, a través de una íntima conversación para la portada digital de HOLA.com México, parte de ese universo personal que la conforma, no solo enfocada en su faceta como creadora de la marca de zapatos de lujo, Skorpios, sino también como mujer de grandes sueños, madre de familia de tres hijos y con un concepto del amor bastante claro. Después de todo, su vida ha dado giros inimaginables, aunque se siente plenamente orgullosa de la colección de buenos recuerdos que ha podido conformar de la mano de los suyos, según confiesa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Guapísima en un total look de blusa de encaje y falda larga midi con olanes en color negro, -pertenecientes a la colección Cruise 2023 de Dior-, Adriana tampoco prescindió del toque supremo en su estilismo, al complementar con sus ya icónicas e imponentes botas Maison Skorpios, precisamente, el elemento de partida de esta grata entrevista, que nos permitió descubrir más de la multifacética mujer con uno de los rostros más bellos, y cuya firma de zapatos de lujo ya tiene presencia mundial e incluso es la preferida de varias celebridades. Adriana además compartió con notable emoción cómo sus hijos; Jimena, Diego y Paulina, son pilares fundamentales en esta aventura, y cómo su faceta en la maternidad la ha llevado a concluir que esta labor es la más importante en su vida. Ser mamá, en sus propias palabras, es su proyecto más importante.

Loading the player...

La entrevista con Adriana Abascal

-Háblanos de tu faceta de empresaria con tu firma de zapatos de lujo, Skorpios, ¿cómo llevas a cabo esta labor?

“Nunca me lo imaginé porque yo me imaginaba más todo el tema del diseño, todo el tema de la comunicación y luego te das cuenta todo lo que hay detrás de una marca, que parece mentira, una marca de zapatos únicamente tenga que tener tantos ingredientes, tantos componentes. Es el reto empresarial, son los recursos humanos, son los equipos, es la producción, es la distribución, es la comercialización y estoy fascinada porque es una gran escuela para mí y desde luego para todo mi equipo. Estamos formando una familia en Skorpios y es muy bonito porque cuando nos tiramos de los pelos porque tenemos un reto o algo se nos cae lo compartimos, no estás sola, y cuando conseguimos lograr algún objetivo tienes con quién celebrarlo. Skorpios soy yo pero no soy yo, somos muchas personas que estamos detrás y que han puesto toda su creatividad, su profesionalismo, su empeño, sus horas, su pasión, su dedicación…”.

-Tu familia ha estado contigo para celebrar el éxito de Skorpios, háblanos de ello

“Me apoyo muchísimo en ellos, intento, y a veces tienes que hacer ese ajuste, no hablarles tanto, porque se me olvida, son mis hijos, entonces yo soy la mamá y tengo que a veces poner a un lado Skorpios y mi día y estar ahí para ellos. Pero están muy involucrados, les encanta, están muy pendientes y como que han estado muy presentes. Jimena la pequeñita es como que le tengo que dar un reporte diario de qué está pasando, y además luego se vuelven grandes consejeros en diferentes cosas. Diego le interesa muchísimo la parte del desarrollo del business y está muy pendiente de todo eso, de toda la parte comercial y financiera, y pues Jimena en todo lo demás…”.

Adriana, una mujer poseedora del amor

-Tu vida es como de película, ¿cómo defines a la Adriana Abascal actual?

“Yo creo que todas las vidas de todas las personas, si te das cuenta, si te interesas por la persona que tienes al lado, sea cual sea, hay una historia y eso es lo bonito. No me puedo comparar porque es la única vida que he tenido. Es verdad que tu propia personalidad hace que te montes. Yo me meto en dinámicas, en proyectos, en cosas y no sé estar quieta, nunca lo supe, creo que nunca busqué una vida muy convencional. Lo importante es que la película tenga, a pesar de los momentos de tensión o momentos de suspenso, que no sea una película de horror y que sea un final feliz. El final feliz es mucho tú, es como tú ves la vida…”.

En esta etapa de tu vida, ¿cuál es tu concepto del amor?

“Esta mañana estaba hablando con un gran amigo mío aquí y justamente estoy completamente de acuerdo con él. El amor, el verdadero amor, -este amigo tiene hijos-, y el verdadero amor, me decía: ‘Es ese’. Es el que comparte con sus hijos. Yo no te digo que no exista el amor de una pareja y el amor que tú puedes tener por tus padres o por tus amigos, por supuesto. Pero eso es el amor, el amor son esas personas que te llenan la vida en un momento dado, que te hacen luchar, que es la persona con la que quieres ver la película, irte ese fin de semana, irte al viaje, comerte las palomitas, me da igual, lo que sea. Ese es el verdadero amor, tus compañeros de viaje…”.

VER GALERÍA

La maternidad, el mayor orgullo de Adriana

-¿Qué es lo mejor que te ha dejado tu faceta en la maternidad?

“Es el proyecto más importante que he tenido. Yo creo que desde luego Skorpios es mi proyecto empresarial pero no se compara, porque yo creo que cuando pasas toda tu vida, me imagino, habrá cosas que te vas a olvidar o habrá cosas que las vas a ver con menos intensidad y menos protagonismo. Tus hijos es tu vida, es el proyecto, por lo menos en nuestra cultura…”.

-¿Qué es lo que más admiras de tus hijos?

“Tienen mucha fuerza, son niños que se han subido al barco y han luchado conmigo. No son niños débiles, son niños positivos, son niños muy agradecidos. Son agradecidos por la oportunidad que tienen de educarse en este colegio, te agradecen un viaje, te agradecen que los lleves a un restaurante. La verdad que tengo en ese sentido mucha suerte, son muy académicos… ellos tienen esa ambición académica que es genial, los tres. Son muy buenas personas, al final eso es lo más importante, da igual si eres guapo, menos guapo, si eres campeón de tenis, si tienes una voz angelical o no, o eres el número uno en matemáticas. Lo más importante es que seas una buena persona, y la verdad que lo son, entonces en ese sentido estoy súper contenta…”.

VER GALERÍA

-¿Cuál es el mejor consejo que les das a tus hijos?

“Hablamos mucho de los valores, hablamos muchísimo de la capacidad de tener esfuerzo. Al final a mí me da igual el resultado de un examen siempre y cuando hayas puesto todo de ti. Luego ya llega un punto en el que lo demás el universo decide o las cosas se resuelven según la situación, puedes tener un mal día, puedes estar cansado, puedes no estar súper lúcido para un examen, pero lo más importante es que tú des todo de ti, yo creo que con eso te quedas muy tranquilo. Y ser perseverante, porque yo creo que esa la clave del éxito, salirte de tu zona de confort, sacrificarte al máximo, dar el ciento cincuenta, esos son los consejos que yo les doy. Y desde luego intentar un equilibrio y ser feliz…”.

-Háblanos de tu fuerte conexión con tu hija Jimena, las dos aman la moda y tienen mucho en común...

“Al ser una niña que le encanta la moda, ella desde pequeñita era como la mejor estilista. De repente me decía: ‘Ese clutch, no. A ver, prueba este’. Yo, al principio decía: ‘Esta niña qué va a saber de esto’ y lo probaba y tenía absolutamente toda la razón. Es natural en ella. Pero es una niña que tiene una gran psicología, un gran don de gente y que tiene mucha magia porque donde va, va como encantando a todo el mundo y todo el mundo se queda con ella. Es una gozada estar con ella. Al ser niña, como es chica, sobre todo tiene una edad en la que compartimos muchísimo porque al pobre Diego no me lo voy a llevar a hacerme las uñas, o a recorrer tiendas para ver qué hay, o nuevas tendencias, de repente le toca. Eso es más fácil entre ella y yo. Yo creo que mi personalidad y la personalidad de ella hace que haya como un equilibrio, me entiende y me conoce muy bien, hay mucho cariño y mucho respeto…”.

-¿Qué legado quieres dejar a tus hijos?

“Todos estos proyectos que estamos haciendo te llevan a conocer gente. Esa gente, yo todo lo que veo que puede ser interesante para ellos intento compartirlo, porque la escuela no es únicamente el colegio, es la vida. Hay una parte que está en los libros, hay otra parte que está en la vida. Está en el día a día, en lo que estés expuesta y a quiénes. En esas mentes con las que vas a hablar, esas personas que te pueden cambiar completamente, motivar, abrir una puerta o una posibilidad. El amor, la seguridad en ellos mismos, que crean en ellos, el hacer una colección de buenos recuerdos, intento, no siempre es posible. Y los valores que yo considero que mi madre me inculcó a mí, intentar pasárselos a ellos. Que se lo pasen bien al final, hay que divertirse dentro de lo que cabe y a medida que se pueda, pero hay que divertirse en lo que uno hace y ponerle buena cara a la vida".

Locación: The Ritz-Carlton Mexico City; Fotografía: Jaime Martín; Video: Molvo Films; Coordinación de moda: Chiara Primatesta; Peinado: Reyna Varela; Maquillaje: Eduardo Arias; Moda: Maison Skorpios, Dior, Dolce & Gabbana; Joyería: Cartier.