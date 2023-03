¡Mía Colucci regresó! Anahí sorprende con un nostálgico cambio de look

La fiebre por el regreso de RBD a los escenarios ha comenzado. Después del revuelo que provocaron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, con el anuncio del Rebelde Tour, que arrancará en agosto próximo en Estados Unidos, los fans de la agrupación están más al pendiente que nunca de los protagonistas, razón por la que han estado compartiendo varios detalles de cómo se alistan para este reencuentro con sus fanáticos. Así como hace unos días Maite, Dulce y Cristian compartieron imágenes de su jornada en el estudio de grabación, haciendo música, esta tarde, Anahí se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a su cambio de look, con el que le hizo un guiño a su pasado recordando a su personaje de Mía Colucci.

A través de su cuenta de Instagram, Anahí compartió varias imágenes del pequeño, pero significativo cambio que le hizo a su cabellera. En sus historias, publicó el momento preciso en el que su estilista cortó parte de su melena para hacerle el característico flequillo que se hizo en 2004 para el estreno de la telenovela Rebelde, un look que también utilizó durante toda la etapa de RBD. Emocionada por recordar a Mía Colucci, el icónico papel que interpretó en la historia producida por Pedro Damián, Anahí compartió el antes y el después de esta transformación con la que le regaló una dosis de nostalgia a sus más de 11 millones de seguidores alrededor del mundo.

Además del flequillo, Anahí lució un maquillaje idéntico al que utilizaba durante la época en que alcanzó fama internacional como Mía. En su feed, la actriz y cantante también compartió un videoclip que musicalizó con el tema de RBD Tras de mí, donde presumió su belleza pues, a más de 19 años de aquella época, luce como si el tiempo no hubiera pasado. Aunque no compartió más detalles de qué la motivó a hacerse este ajuste en su look, todo parece indicar que estaba grabando algunas cosas relacionadas con el regreso de la banda a los escenarios pues, además, lució una camisa blanca muy parecida a la que era parte de uniforme de la Elite Way School.

Como si Mía Colucci se hubiera apoderado de Anahí, la cantante posó emocionada con este look que le trae grandes recuerdos, no sólo a ella, sino a más de 700 mil de sus seguidores que le dieron like a esta publicación que rápidamente se viralizó. El cambio de Anahí también provocó varias reacciones en los comentarios donde, su esposo, Manuel Velasco, fue de los primeros en escribirle: “Mi amada esposa. La mujer más hermosa del mundo mundial”, escribió el político quien, en tiempo récord, generó más de 400 mil likes con su comentario. La cantante Yuri y Carlos Ponce también aplaudieron el regreso de Mía, así como la influencer Tania Ruiz quien le escribió: “Estás guapísima amiga”.

La nueva generación de rebeldes

Además de las imágenes de su cambio de look, Anahí también compartió un breve clip en el que aparece su hijo Manuel, a quien de cariño le dicen Manu, luciendo el uniforme del Elite Way, razón por la que muchos de sus fanáticos se emocionaron al ver al pequeño con este atuendo, pues parece que la nueva generación de “rebeldes” también están siendo parte de la fiebre de RBD. En estos años, Anahí se convirtió en mamá de Manu y Emiliano, de 6 y 3 años de edad, respectivamente, mientras que, en 2020, Dulce María debutó en este papel con la llegada de su hija María Paula. Antes del regreso de la banda, se tiene previsto el nacimiento de la primogénita de Maite Perroni, quien se encuentra en la cuenta regresiva de su embarazo.