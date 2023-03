Humberto Zurita reacciona a la muerte de Rebecca Jones durante una entrevista

En la historia personal de Rebecca Jones quedó para siempre el recuerdo de su pasada relación con Humberto Zurita. Aunque lo suyo no prosperó, el cariño y admiración prevaleció entre ambos, compartiendo como colegas su pasión por los escenarios a lo largo de varias décadas. Así recordó Zurita a la primera actriz tras enterarse de manera repentina, en una entrevista telefónica con el periodista Javier Poza, del lamentable fallecimiento de la intérprete a la edad de 65 años. Con el corazón en la mano, el protagonista de cine, teatro y televisión expresó sus condolencias a los seres queridos de la reconocida estrella mexicana, quien fue muy hermética al ser cuestionada sobre los asuntos ligados a su entorno personal.

La mañana de este 22 de marzo, tras darse a conocer el deceso de Rebecca, el comunicador Javier Poza se puso en contacto con Zurita, quien atendió su llamada sin tener conocimiento de lo que ocurría. Al solicitarle una declaración por el triste fallecimiento de la actriz, Humberto respondió sorprendido. “¡No me digas eso! No (no estaba enterado). Qué te puedo decir, lo siento muchisísimo porque la verdad es que ando de gira de teatro, estoy ahorita aquí en Tampico, tengo un rato que paso por México, pero paso nada más…”, explicó el intérprete, quien hizo énfasis en lo mucho que lo había impactado esta noticia. “La verdad me toma así de sorpresa y me da muchisísima pena porque era una gran mujer, una gran madre y la esposa de un gran amigo mío, que es Alejandro, o exesposa. La verdad que lo siento muchísimo. Le mando un abrazo muy fuerte a Alejandro, a su hijo, a toda su familia…”.

En su charla, Zurita también expresó sus condolencias a Alejandro Camacho, exesposo de Rebecca, así como al hijo que ambos tuvieron en común, Maximiliano. “Antes que nada con muchísimo respeto para Alejandro, para su hijo. Me duele mucho su partida, la verdad, sobre todo porque vino luchando como una guerrera… Lo único que me queda es eso, desearles a Alejandro, a su hijo Maximiliano, que encuentren pronto paz en su corazón y se reconcilien con ellos mismos para que puedan sobrellevar esto…”, afirmó el actor en la llamada telefónica que fue transmitida a través del programa radiofónico de Poza en Radio Fórmula.

¿Cómo recordará Humberto Zurita a Rebecca Jones?

Con el mayor respeto, Humberto Zurita se refirió al trabajo de Rebecca Jones y a sus grandes logros en la actuación, destacando parte de esos rasgos que definieron su personalidad y que le permitieron conquistar cada uno de sus sueños. “Trabajamos juntos mucho tiempo y fuimos pareja además también. Es lo que te digo, la voy a recordar con mucho cariño, como una mujer muy intensa en todo lo que hacía, muy apasionada por lo que hacía y nada. Ella fue una mujer siempre muy inteligente, olvídate de su capacidad como actriz, como mujer era muy brillante. Muy inteligente y yo pienso que así depuran estas personas que pasan por estas enfermedades que son de muy largo tiempo y que de pronto te dan esperanza de que ya lograste vivir y luego no. Como que poco a poco tú vas entendiendo ese paso entre la vida y la muerte y el entender que lo que tenemos, lo único claro que podemos tener los seres humanos es que nos vamos a morir un día…”, agregó.

En ese mismo espacio, Zurita evitó ahondar en detalles del tiempo en que él y Jones fueron pareja, aunque recordó que en ese periodo la carrera de Rebecca comenzó a despuntar gracias a su trabajo en importantes proyectos. “De las grandes actrices mexicanas. No quiero hablar mucho del tempo en que estuve con ella por respeto a su hijo y a Camacho pero cuando estábamos juntos ella inició su carrera como actriz en El Maleficio, precisamente conmigo. Luego yo le di su primera obra de teatro que fue El Coleccionista. Increíble como actriz y como mujer, así es que me duele muchísimo su partida la verdad. Y me tomaste por sorpresa, me despertó el teléfono, ando de gira, yo sé que es tarde y ando cansadón. Desearle paz a su hijo, que tenga la fortaleza y que encuentre pronto paz para su corazón y para todos sus seres queridos…”, dijo.

