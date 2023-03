¿Qué hacía Selena Gomez vestida de novia?

Sin duda alguna, Selena Gomez se ha caracterizado por ser una de las estrellas que siempre suelen sorprender con sus looks, desde los más casuales y naturales, hasta los más estilosos, siempre con propuestas innovadoras con las que suele marcar tendencia. Sin embargo, nunca la había visto como recientemente se ha dejado ver en sus redes sociales, donde sin duda ha dejado sin aliento a más de uno, pues la intérprete de Whiplash apareció en una serie de fotografías convertida en una hermosa novia, enfundada en un espectacular vestido blanco y posando con toda la actitud para la cámara. Y aunque en un inicio las alarmas de sus fans se encendieron al verla posar vestida de novia, más tarde recobrarían la calma al descubrir que las fotos forman parte de las grabaciones de la serie Only Murders in the Building, de la cual es protagonista al lado de Martin Short y Steve Martin.

Para este capítulo en especial, Selena lució hermosa en un vestido strapless y brazos descubiertos de corte clásico, confeccionado con detalles de encaje a lo largo de toda su silueta, los cuales eran más pronunciados en la zona del corsé, del cual caía una larga falda larga hasta el suelo. La actriz complementó su sorprendente look nupcial con unos discretos guantes blancos que solo cubrían sus manos hasta las muñecas, adornando esta zona con un pequeño moño de listón blanco, además de un velo de tul que caía hacia el suelo delicadamente.

Y aunque sin duda fue toda una sorpresa ver a Selena vestida de novia, lo cierto es que el detalle que más llamó la atención de todo su look fue por el toque de vanguardia que le agregó a su clásico vestido nupcial, pues lo combinó con unas botas de inspiración militar y de plataforma, hechas al mismo tono de su vestido, dejando en claro que se puede ser tierna, delicada y rebelde al mismo tiempo. Además, sin duda este truco podría servir para algunas novias que buscan agregar unos centímetros a su altura, sin necesidad de recurrir a incómodas zapatillas, por lo que con este tipo de botas podrían lograr el mismo efecto, sin dejar de lado la comodidad, mientras ocultan su secreto debajo de su largo vestido.

La reina de Instagram

Como era de esperarse, las fotografías de la también empresaria han generado un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores, quienes han llenado de halagos y lindos mensajes la publicación de Gomez. De hecho, hasta el momento, el post ha logrado reunir cerca de 11 millones de likes en menos de 24 horas y más de 54 mil comentarios, refrendando así su título de la reina de Instagram, pues recientemente se convirtió en la mujer más seguida de esta red social en la historia, al conseguir sobrepasar los 400 millones de followers.

Un hito que hasta ahora podían presumir solo dos personas en el mundo: Cristiano Ronaldo (con 552 seguidores) y Lionel Messi (con 452), por lo que ahora Selena Gomez se ha convertido en la tercera persona más seguida de Instagram. De hecho, Selena ha querido agradecer a sus fans por todo el apoyo que le han dado a lo largo de todos estos años, por lo que en su feed compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver posando con algunos de sus seguidores, y debajo de las cuales ha escrito: "Desearía poder abrazar a cada uno de los 400 millones”, expresó conmovida.

