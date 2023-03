Han comenzado los testimonios en el juicio de Gwyneth Paltrow

El proceso legal en contra de Gwyneth Paltrow por un accidente de esquí que tuvo lugar en el 2016 y en el que el demandante apunta a que la actriz fue responsable del choque que resultó en una supuesta lesión cerebral y cuatro costillas rotas, sigue su curso. La Corte de Park City en Utah es escenario de este nuevo juicio en contra de una celebridad, por lo que se está transmitiendo en directo lo que pasa en el estrado. Lejos de las polémicas en las que se ha visto envuelta la ganadora del Oscar, tal como hizo en su primera aparición en la corte, se ha mostrado completamente sobria y siguiendo a detalle lo que se va diciendo en el estrado, tomando notas de todo lo que podría ser trascendental más adelante. Si en el primer día cada grupo de abogados mostró su postura ante los hechos, con los representantes legales de Gwyneth negando que los hechos se hayan dado como apunta el demandante, esta mañana han comenzado los testimonios.

La petición del abogado de Gwyneth

Uno de los momentos más tensos que se vivieron en la corte fue en el que el abogado de la actriz pidió que se anunciara al juez cualquier cambio en las cámaras que se permitieron dentro de la corte, pues según dijo, había una nueva que estaba dirigida completamente al rostro de Gwyneth, grabando sus reacciones en todo momento. Si algunas imágenes del primer día de este juicio mostraban a la actriz tratando de cubrir su rostro con su libreta, esta mañana parece resignada a que la mirada de las cámaras está posada sobre ella, pero esto no significa que su abogado no fuera a solicitar respeto ante lo que se está viviendo denunciando acoso por parte de los fotógrafos a la llegada y salida de Paltrow de la corte.

El testimonio de la hija del demandante

Los abogados de Gwyneth leyeron el testimonio de Jenny Sanderson, hija del demandante Terry Sanderson, durante el cuestionamiento del radiólogo Wendell Gibby. El equipo de la actriz le preguntó si estaba al tanto de la complicada relación entre el demandante y su hija. La mujer apuntaba a que su padre era ‘verbalmente abusivo’ tanto con ella como con su madre y que siempre ha sido ‘frustrado y se enoja rápidamente’. Es por esto que ha apuntado a que lleva 13 años sin tener una relación con él.

Esto resultaba relevante porque el radiólogo había apuntado previamente que el demandante se había distanciado de su familia hasta después del accidente, que ocurrió en el 2016.

La opinión del médico

Este mismo testigo declaró que había notado que la función cerebral del demandante había ‘deteriorado rápidamente’ tras el accidente, resaltando su falta de concentración y su dificultad para solucionar problemas. A pesar de que desde el 2009 aparecían algunos hallazgos en los estudios del demandante, él asegura que el cambio en su vida no se dio sino hasta después del accidente y explicó que las lesiones eran correspondientes a que alguien hubiera chocado con él y no al contrario.

Ante esto los abogados de la actriz lo pusieron en aprietos al dar a entender que no había tenido acceso a un reporte en específico sobre la salud del hombre, por lo que no había manera de saber cuándo se dio el cambio. Después de esto, declaró que no hay manera de saber si las anormalidades en la resonancia magnética eran resultado del accidente, pero apuntó a que hizo un análisis exhaustivo del caso.

