'Si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de haber vivido lo que viví', Rebecca Jones en una de sus entrevistas más sinceras Incluso en el momento más oscuro de su vida, la actriz supo ver el lado amable de las cosas

Para Rebecca Jones nunca fue una opción rendirse. La actriz, que falleció la madrugada de este miércoles 22 de marzo a los 65 años, supo enfrentar la adversidad con la frente en alto y con una actitud sumamente positiva, mostrando siempre una fortaleza única y una entereza envidiable. Algo de lo que habló en una de sus entrevistas más sinceras, ofrecida a Pati Chapoy, para el programa Ventaneando, en la que a corazón abierto habló del momento más oscuro de su vida, al ser diagnosticada con cáncer de ovario, y de cómo hizo frente a este desalentador panorama, el cual logró ver desde una perspectiva más positiva una vez que asumió su realidad, tomándose las cosas con calma y viviendo un día a la vez, segura de la plenitud con la que vivió hasta ese entonces.

En aquella charla, Rebecca recordó cómo fue que vivió el momento en el que recibió su diagnóstico y de todo lo que pasó por su mente en ese momento, admitiendo que en un inició no pudo evitar pensar en la muerte. “Fue completamente sorpresiva (su enfermedad). Llevaba tres meses de muchas molestias en el vientre… En el momento en el que me dicen ‘Esto es un tumor’, lo primero que pensé fue en muerte, porque así crecimos, (creyendo que) cáncer es igual a muerte”, relató la actriz a la periodista.

Sin embargo, una vez que tomó consciencia de lo que estaba pasando y con total serenidad, Rebecca aceptó su diagnóstico, dejando todo en manos de Dios y de su fe. “Pero luego, lo primero que sentí no fue miedo, fue paz, fue: 'Si yo me voy, si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de haber vivido lo que viví. Tengo una vida plena, tengo una vida en la que Dios me regaló demasiadas cosas buenas', y te juro que eso fue lo que pensé”, señaló la intérprete, quien en todo momento se mostró convencida de vencer a su enfermedad, algo que más tarde lograría. “El gastroenterólogo me dijo: ‘te quedan de cinco a siete años de vida’, y yo le contesté con una grosería y le dije que él no era nadie para decirme una cosa así y que yo no iba a estar en ese porcentaje de muertes, y así ha sido hasta ahorita…”, confesó en aquel entonces la actriz, dejando en claro que no estaba dispuesta a rendirse.

Cabe destacar, que Rebecca Jones se mantuvo firme y con una actitud completamente positiva tras haber vencido el cáncer en 2018, retomando al 100 por cierto su carrera como actriz. De hecho, la intérprete volvió a hacer gala de su fortaleza durante la reciente crisis de salud por la que atravesó, pues a pesar de la adversidad, siempre supo encontrar un aprendizaje en cada experiencia que marcó su vida. “La delgadez es lo de menos. Sobre todo, la actitud que siempre he tenido desde el principio, no hay que doblarse ante nada, pero tampoco hay que creerse los buenos momentos. Todo lo bueno y todo lo malo pasa y qué hay que hacer de todos esos momentos, aprender…”, explicó la artista durante una reciente entrevista con el periodista Javier Poza, para Radiofórmula.

La emotiva petición que Rebecca les hizo a sus fans antes de morir

Hace unas semanas, Rebecca Jones reapareció en redes sociales para compartir con su público un emocionante mensaje en el que habló sobre su estado de salud y de la alegría que sentía ante el estreno de su última película, Nada Que Ver. En aquella ocasión, la intérprete fue muy sincera al hablar de su estado de ánimo y de lo que esperaba sobre el futuro, por lo que pidió a sus fieles fans le enviaran la mejor de las vibras mientras se recuperaba al 100 por ciento. “Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, expresó. “Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo ¡pensamiento mágico! ¡Les amo!”, finalizó.

