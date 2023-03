Gisele Bündchen sobre su divorcio: ‘Lo que se ha dicho es una pieza de un rompecabezas mucho más grande’

Los rumores de separación rodearon a Tom Brady y Gisele Bündchen, las palabras que las parejas habían usado en el pasado para hablar sobre los retos en su relación fueron usadas para encontrar un motivo detrás de la ruptura y al poco tiempo se anunció el divorcio. Con esta noticia vendrían una serie de reportes, mucho se hablaba de que el punto de quiebre fue la renuencia del futbolista a retirarse de las canchas. Las cosas se agitarían aún más cuando solo un tiempo después del divorcio Brady decidía, ahora sí, dejar de jugar, pero ya era muy tarde. Ante todos estos rumores ha sido Gisele quien ha decidido romper el silencio, echando por tierra las especulaciones que se han dado alrededor de la ruptura que ha vivido. Abriendo su corazón, la brasileña ha dejado claro que hay un trasfondo que la gente desconoce y que ella está lista para vivir una nueva etapa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Tom Brady y Gisele Bündchen repartirán su fortuna de acuerdo a un contrato prenupcial: así quedaría su patrimonio

La reacción de Gisele Bündchen ante el retiro de Tom Brady

“Es como una muerte y un renacimiento”, ha explicado la modelo sobre este proceso en su vida a Vanity Fair desde su residencia en Costa Rica, “Es duro porque te imaginas que tu vida va a ser de una cierta manera, e hiciste todo lo que pudiste, ¿sabes?...Creí en los cuentos de hadas cuando era una niña. Pienso que es hermoso creer en eso…estoy tan agradecida de haberlo hecho”. Desgraciadamente, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no pudieron ser, “Das tu cien por ciento, y es devastador cuando no termina de la forma en la que tú esperabas, por lo que trabajaste, pero solamente puedes hacer tu parte”.

La modelo ha sido tajante al hablar de los titulares que rodearon su divorcio, en los que se apuntaba a que la decisión de Brady de mantenerse en la cancha había sido el punto de quiebre, dejando claro que una separación se va dando a través de los años. “Mira, siempre lo he apoyado y lo seguiré haciendo por siempre. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créeme. Quiero que lo logre y lo consiga. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad. Eso es lo que quiero, en verdad, desde el fondo de mi corazón”, explicó.

Bündchen deja claro que todo lo que se ha escrito alrededor de la ruptura es falso, “Como si fuera a dejar mi sueño por…Wow, la gente en verdad inventó eso. Lo que se ha dicho es una pieza de un rompecabezas mucho más grande…No es tan blanco y negro”.

VER GALERÍA

El paso de los años no jugó en su favor, “A veces maduras juntos, a veces, maduras separados…Cuando tenía 26 años y él tenía 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. Mientras el tiempo avanza, nos damos cuenta de que simplemente queríamos cosas diferentes y ahora teníamos que tomar una decisión. Eso no significa que no ames a la persona. Simplemente significa que para que puedas ser auténtico y en verdad vivir la vida que quieres, tienes que tener a alguien que te encuentre a la mitad, ¿sabes? Es un baile. Es un balance”.

En una de las citas más replicadas de esta entrevista, Gisele dijo: “Cuando amas a alguien, no los pones en una cárcel y dices, ‘Tienes que vivir esta vida’. Los liberas para que sean quienes son, y si quieres volar en la misma dirección, eso es increíble”.

¿Un nuevo amor para Gisele? Esto es lo que sabemos

La faceta como madre de Gisele, su prioridad

Aunque los planes para su futuro eran otros, las cosas fueron cambiando con el paso del tiempo, “Cuando conocí a Tom, tenía 26 años, y quería una familia. Me sentía tan segura”. Como es sabido, cuando apenas comenzaba su relación con el entonces futbolista, se enteró de que Brady esperaba un hijo con su exnovia, algo que decidió aceptar con los brazos abiertos: “Jack llegó a nuestras vidas y me sentí tan bendecida y de alguna forma despertó este deseo por ser mamá. Siempre soñé con ser madre, pero pienso que pasó un poco más rápido de lo que había pensado, porque ahora tenía a este hermoso ángel que podía cuidar y querer”. En el 2009 y 2012 recibió a sus hijos, “Mi mundo era ellos. ¿Sabes lo agradecida que estoy de haber tenido ese tiempo para mí? Les di pecho hasta que tenían casi dos años. Los llevaba a la escuela todos los días. Les hacía el desayuno, de comer…estaba ahí”.

Para Gisele es importante que sus hijos la vean luchando por su propia vida: “Tengo mis propios sueños…Quieres enseñarles a ellos que, en tu vida, tienes que encontrar tu verdadera plenitud, no solamente vivir algo que no eres”.

Para sorpresa de muchos, a pesar de haber sido la más grande de su industria durante su época, Gisele tiene las cosas claras: “Quiero hacer cosas que creo son una extensión de mí. Ser una modelo no es verdaderamente una extensión de mí…Es ser una actriz en una película muda…No quiero ser un personaje en la película de alguien más. Y cuando lo hago, ya no se siente tan cómodo como antes”.

VER GALERÍA