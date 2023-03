Con profundo pesar, se ha confirmado el fallecimiento de la primera actriz Rebecca Jones a los 65 años

El mundo del espectáculo se ha vestido de luto al darse a conocer el sensible fallecimiento de Rebecca Jones a los 65 años. La noticia ha sido confirmada por la publirrelacionista de la actriz, Danna Vázquez, quien a través de un comunicado compartido en sus redes sociales lamentó la partida de la intérprete, agradeciendo a todos aquellos que mostraron preocupación por la salud de la querida artista. A pesar de que apenas hace unos días se mostraba positiva ante el futuro, se sabe que hace unos meses tuvo que ser ingresada al área de terapia intensiva de un hospital de la Ciudad de México, debido a una neumonía, teniendo que poner fin a su participación en la telenovela Cabo, en la que era una de las protagonistas.

A continuación te presentamos el comunicado íntegro de Prensa Danna:

“Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada REBECCA ANNE JONES FUENTES (21 de Mayo 1957- 22 de Marzo de 2023)".

“Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajo toda su vida”.

“En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento”.

“La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego", concluye el comunicado.

Lo que Rebecca Jones dijo sobre su salud recientemente

Hace unas semanas, la actriz tomó sus redes sociales para compartir con sus fans su alegría por haber tenido la oportunidad de disfrutar, en compañía de varios de sus colegas, de la premier que la producción de su nueva película, Nada Que Ver, organizó especialmente para ella, luego de que no pudiera asistir a la premier oficial debido a su estado de salud. “Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie: ‘lo esencial es invisible a los ojos’. Y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera… (ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo”, expresó. “Tampoco estoy ‘luchando’ porque todos luchamos día con día por vivir (al menos yo pienso que así debería ser)”, agregó.

“Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa”, señaló Jones de lo más positiva.

Finalmente, Rebecca Jones pidió a sus fans no caer en las especulaciones sobre su estado de salud y seguir enviado sus mejores deseos para ella, reiterando el agradecimiento y cariño que tiene por todos los que se mostraron preocupados por ella. “Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, expresó. “Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo ¡pensamiento mágico! ¡Les amo!”, finalizó.

Cabe destacar, que en una reciente entrevista, Rebecca había compartido que sus doctores ya la habían dado de alta, aunque aún quedaban algunos pendientes sobre su estado de salud que esperaba poder saldar rápidamente. “Ya me dieron de alta, los doctores están muy contentos pero lo que sí no ha subido son mis niveles de hemoglobina. Por eso me canso todavía, por eso ando a veces con el oxígeno porque me canso, me agoto, me causa un agotamiento brutal el no tener tu sangre al cien, como debe de ser…”, compartió en una charla telefónica que sostuvo con el periodista Javier Poza, para Radiofórmula.

