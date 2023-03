Lucero habla de su relación con Michelle Kuri: 'Mi eterno enamorado siempre ha sido un gran apoyo'

A la par del éxito que ha tenido con la gira Hasta que se nos hizo, la cual realiza junto a Mijares, su exesposo y padre de sus dos hijos, Lucero vive un momento muy especial en su vida, en el que el amor y la plenitud se han vuelto una constante. Y es que además de disfrutar de su vida en familia, la intérprete ha construido una sólida relación de la mano del empresario Michel Kuri, con quien lleva varios años. Y aunque la también actriz siempre ha sido muy discreta con lo que comparte respecto a su vida amorosa, en una reciente entrevista decidió sincerarse respecto a su noviazgo, ofreciendo detalles de los cuales pocas veces habla, dejando en claro que no podría estar más enamorada y agradecida con Michel, por todo lo que juntos han vivido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla con TVNotas que la intérprete se sinceró respecto a su relación con Kuri, una oportunidad en la que Lucero aprovechó para destacar lo importante que es para ella contar con el respaldo del empresario en todos los ámbitos de su vida. “Mi eterno enamorado siempre ha sido un gran apoyo. Ahora que estoy grabando una serie (El gallo de oro), es vital su apoyo, porque me siento contenta, en paz”, compartió la artista. “Ser amada por él es muy bonito, me mantiene con mucha ilusión y alegría. Siempre comprometidos con nuestro amor y con lo que hemos construido, nuestra relación es tan linda, sana y sencilla, sin problemas, ni ataduras, ni obligaciones. Nuestro amor es porque nos amamos y día a día crece, y vamos de la mano en nuestro camino juntos”, agregó.

A pesar del gran amor que se tienen y de lo enamorados que se encuentran uno de lo otro, Lucero reveló que por el momento no tiene planes de irse a vivir con el empresario, aunque no descartó la idea de hacer una vez que sus hijos dejen el nido y emprendan su propio camino. “No sé si algún día mi novio y yo vivamos juntos o lo decidamos, porque ya no están los chavos o ellos se fueron a hacer sus vidas, pero estamos felices así y tenemos una relación increíble... Todavía falta y ya iremos viendo”, compartió la intérprete ilusionada.

VER GALERÍA

Por otro lado, Lucero fue cuestionada respecto a si hay algo que le haga falta conquistar en su vida, dejando en claro que en este preciso momento se encuentra viviendo un instante de plenitud, por lo que solo espera seguir disfrutando de esta etapa por muchos años más. “Nada, estoy realizada; solo le pido a Dios que me dé tiempo y salud para seguir disfrutando lo que me gusta: mi carrera, a mis hijos, a mi novio, a mi familia”, reflexionó.

¿Se volvería a casar?

En más de una ocasión, Lucero ha dejado en claro lo plena que se siente con su relación con Michel Kuri, por lo que le gustaría mantener su relación tal y como está hasta ahora, dejando en claro que su compromiso con el empresario va más allá de un trámite o un anillo. “Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, comentaba en agosto de 2021 en entrevista para TVNotas. “Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo”, agregó. “Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo, y no me gusta aclarar las mentiras, pero qué bueno que me lo preguntas en este momento para decir que estamos felices como siempre. Ya llevamos muchos años muy contentos”, aseguró.

VER GALERÍA