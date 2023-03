'De verdad estaba mal', Lele Pons y Guaynaa sobre el contratiempo que tuvieron previo a su boda

Desde que en días pasados se dieran el “sí, acepto”, en una fastuosa boda celebrada en Miami, Lele Pons y Guaynaa disfrutan al máximo de esta etapa como recién casados. Los enamorados no solo han escrito nuevas memorias de su luna de miel por Dubái, pues tras volver a casa en Florida tomaron la decisión de seguir viajando, y es ahora cuando la pareja aterrizó en México para visitar los foros de algunos programas televisivos. Los esposos fueron los distinguidos invitados de la reciente emisión de Ventaneando, espacio en el que compartieron con Pati Chapoy y su equipo los pormenores de su enlace matrimonial, como el contratiempo de salud que sufrió el novio horas antes de casarse con la guapa influencer.

Durante la charla, los enamorados recordaron que fueron 350 invitados los que asistieron a su inolvidable enlace, revelando que incluso entre los regalos recibieron un par de escúteres (motonetas ligeras). Sin embargo, horas antes del mediático evento al que se dieron cita figuras como Paris Hilton, Camila Cabello, Sebastián Yatra y Chayanne, el novio atravesó por una situación complicada, pues debido a los alimentos que había ingerido tras realizar un viaje por México comenzó a tener algunos malestares. “Acá le dicen la maldición de Moctezuma. Venía de México y estaba toda la familia mía. Volaron los de Cuba, los de Puerto Rico. De Lele los de Italia, los de Venezuela, todos en Miami, una mesa como de setenta personas pero espectacular… Todo el mundo sentado y el novio no está. Yo decía: ‘Dios mío, van a pensar que yo no me quiero casar’…”, relató.

Guaynaa habló del estado en que se encontraba, algo que por fortuna no pasó a mayores, logrando estabilizarse conforme transcurrió el tiempo. “Por la mañana comí un wrap pero realmente era que ya venía dañado de la barriga, pero salí pálido…”, recordó. Durante la plática, Lele además confesó que al ver a su prometido en ese estado pensó que podría tratarse de una reacción ligada a las fuertes emociones por la boda. “No fueron los nervios... De verdad estaba mal. Yo pensaba que eran los nervios y yo dije: ‘Son los nervios’…”, explicó la influencer, quien estuvo muy pendiente de Guaynaa en todo momento, celebrando que ese contratiempo quedara solo en anécdota.

En otro instante, Guaynaa explicó de qué manera fue asistido, pues debido a lo ocurrido se encontraba un tanto deshidratado. “Me pusieron un suero por la noche y cuando me levanté otra vez, igual, me puso otro suero por la mañana y ahí llegué a la boda y no comí nada ni bebí nada…”, dijo para las cámaras de Ventaneando. Sobre el hecho de que Guaynaa no tomó ni una gota de alcohol en la fiesta debido a su situación, los ahora esposos dejaron claro que no suelen beber, por lo que disfrutaron en grande ese especial día en que su familia y amigos cercanos les desearon lo mejor en esta etapa, la cual los tiene enteramente ilusionados.

¿Cómo se conocieron Lele y Guaynaa?

En su visita a Ventaneando, Lele Pons y Guaynaa recordaron cómo fue que surgió la chispa del amor entre los dos, algo que tuvo lugar gracias a su ferviente pasión por la música y los escenarios. “Nos conocimos en un video que estaba haciendo Lele con un amigo mío, de Puerto Rico, de crianza, que ahora es artista también… Ahí caí, ahí nos conocimos…”, recordó Guaynaa, quien destacó que fue él que dio el primer paso para conquistar a la cantante. Del mismo modo, Lele dijo: “En estos días, de verdad, es muy difícil encontrar a alguien como Guaynaa, alguien que vale la pena…”, dijo.

