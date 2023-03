'Podría suceder que nos sorprenda de nuevo Cupido', Andrea Legarreta tras su separación de Erik Rubín

Desde el momento en el que Andrea Legarreta y Erik Rubín hicieron pública su separación, se han encargado de dejar en claro que esta nueva etapa que enfrentan en su relación de pareja se ha dado en buenos términos y bajo el amor que siempre se han tenido, manteniéndose unidos como familia. Algo que ha quedado en claro en más de una ocasión, pues ambos presentadores se han dejado ver juntos en distintos eventos familiares y públicos, evidenciando la buena relación que sigue existiendo entre ellos. De hecho, en una reciente entrevista, Andrea habló de cómo es que ha enfrentado este proceso personal y del gran cariño que existe entre ella y el cantante, mostrándose confiada en que será el tiempo el encargado de poner las cosas en su lugar y de definir lo mejor para ellos, desde una reconciliación hasta nuevas dinámicas familiares.

Así lo compartió la presentadora del programa Hoy en una charla que sostuvo con TVyNovelas, en la que a corazón abierto habló de cómo está viviendo este proceso y de cómo ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida, así como lo que espera sobre el futuro. “Estoy tranquila; como lo comentó Erik, (la separación) es algo que ya hemos asimilado, y al final también con la expectativa sobre qué nos puede traer la vida, porque es evidente cuando dos personas se quieren, cómo se miran, cómo se tratan… Y de pronto en esta prueba y en las vueltas de la vida podría suceder que nos sorprenda de nuevo Cupido, pero él y yo deseamos siempre lo mejor el uno para el otro”, expresó la también actriz.

En ese mismo sentido, Andrea habló del importante lugar que ocupa Erik en su vida y en su corazón, por lo que dijo, su separación no pudo darse en mejores términos y pensando siempre en la historia de amor que sin duda los ha marcado para siempre. “Nos hemos acompañado a lo largo de todos estos años, y yo no concibo lo contrario, gente que después de haberse amado tanto se haga daño y le haga daño a sus hijos, que haya gritos y sombrerazos… Que la gente insista en encontrar una traición o algo malo, sucio, eso me da mucha tristeza, eso habla más de ciertas personas en la sociedad, y tienen que arreglarse ellos, voltearse a ver ellos mismos, nosotros estamos bien”, agregó.

Sobre las críticas y burlas de las que han sido objeto tras haber anunciado su separación, Andrea admitió sentirse en ocasiones vulnerada ante la reacción violenta de algunas personas, aunque dijo, la experiencia le ha enseñado a no clavarse con todo aquello que ella no puede controlar. “La verdad es que ya tenemos muchos años en esta carrera, desde niños, y hemos visto cómo ha ido cambiando todo; ahora con las redes ha dado un vuelco impresionante, y en etapas a veces duele más, a veces estás más vulnerable, pero la piel se va haciendo más gruesa y acabas por entender que sus comentarios (los haters) y agresiones no te definen, los definen a ellos”, finalizó.

Andrea revela que no hay planes de divorcio

En medio del revuelo mediático que causó el anuncio de su separación, Andrea Legarreta se han encargado de ser lo más transparentes al respecto y así poder evitar que los rumores y especulaciones sigan surgiendo. Es por eso que en un reciente encuentro con la prensa, aclaró si es que ya ha comenzado los trámites de divorcio con el actor. “No, no, lo que está escrito es lo que es y lo pusimos, de pronto la vida nos sorprende, a lo mejor se vuelve un experimento en el que nos damos cuenta que más allá de familia nos seguimos amando y deseando estar juntos para siempre como pareja, a lo mejor sucede”, explicó la conductora en entrevista para Ventaneando.

