'Las rubias se divierten más', la simpática respuesta de Valentina Paloma a los comentarios sobre su look

La innegable complicidad entre Salma Hayek y su hija Valentina Paloma en la entrega número 95 de los Oscar fue uno de los momentos más comentados de la esperada noche, en la que varias celebridades se dejaron ver posando frente a las cámaras de la mano de sus herederos. Siguiendo el ejemplo de otras estrellas de Hollywood, la actriz mexicana no dudó en compartir este prestigioso evento con su primogénita, quien posó radiante en la alfombra champagne de la ceremonia y horas después en la tradicional fiesta organizada por la revista Vanity Fair, escenarios en los que presumió la rubia y larga melena que estrenó en la Semana de la Moda de París. El look de la joven acaparó por varios días la conversación en redes sociales, pues aunque la mayoría aplaudió el glamour con el que desfiló por la gala, también surgieron desafortunados comentarios a los que Valentina dio réplica con elegancia y un sútil sentido del humor.

Todo comenzó con un video de TikTok en el que Valentina Paloma dio a sus seguidores vistazos de cómo se preparó para los Premios de la Academia. En las imágenes se le observa mirándose en un espejo ya con el maquillaje y el peinado que lució en los Oscar. La publicación desató una ola de comentarios, entre los que se encontraba el de una internauta que se refería al aspecto físico de la joven. “Buena cirugía de nariz y color de pelo”, escribió la usuaria. De manera categórica y haciendo gala de la vena humorística que heredó de su mamá, la joven le respondió: “Es natural (la nariz), pero gracias, y las rubias se divierten más”.

Poco antes, otro usuario se refirió a la corta edad de Valentina Paloma y le hizo una mordaz pregunta: “15 años. ¿Por qué quieres crecer tan rápido?”. La influencer no se quedó callada y le contestó: “Sólo estoy preguntándome qué esperabas conseguir con este comentario”. Con sus contundentes respuestas, la hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault puso en práctica las herramientas que le han dado sus padres para enfrentarse a las dificultades y los retos que suponen ser parte de la industria del entretenimiento.

Si bien, hubo otros comentarios que la relacionaban con el fenómeno de los nepo babies -jóvenes famosos cuya carrera está vinculada a la fama de sus padres-, la joven, que ha confesado querer seguir los paso de su mamá en el mundo de la actuación, no le dio mayor importancia al asunto y prefirió no dar respuesta alguna a dichos señalamientos.

Mientras Salma Hayek optó por un look Gucci de lentejuelas color naranja con detalles estilo oropel en la parte de la falda, Valentina Paloma decidió reciclar un vestido rojo tipo strapless de la misma firma que usó su mamá en 1997 durante el baile anual conocido como Fuego y Hielo. El diseño que llevó la hija de la actriz mostraba una falda amplia con una fina franja de tul debajo, prenda que combinó con un mini bolso plateado Gucci Jackie, un collar delgado de diamantes y aretes colgantes.

Madre e hija se convirtieron en la sensación de la velada por sus espectaculares posados. Incluso, protagonizaron un momento viral a lado de Pedro Pascal cuando ambas caminaron a paso apresurado por la alfombra para conseguir retratarse con el actor, conocido por sus papeles en las series The Last of Us y The Mandalorian. Al igual que Salma, el chileno iba acompañado por un miembro de su familia, su hermana Javiera Balmaceda, quien ostenta un importante puesto ejecutivo en Amazon Studios.

