'Hablemos de cosas que sumen', Irina Baeva pide un alto a los rumores sobre su vida personal

Los últimos meses han sido un tanto turbulentos para Irina Baeva y Gabriel Soto, especialmente porque se han visto envueltos en un mar de rumores que apuntan a que su relación llegó a su fin y por ende, que su compromiso había sido cancelado. Sin embargo, la pareja ha sorprendido a sus fans al aparecer de lo más enamorados en redes sociales e incluso frente a la prensa, desmintiendo una y otra vez todo lo que se dice en torno a su relación, dejando en claro que su amor sigue vigente y que sus planes de boda en pie. Es por eso que un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz se mostró un tanto cansada de los rumores y los cuestionamientos relacionados con su relación, por lo que de manera contundente y con mucha educación ha pedido un alto a las especulaciones sobre su vida privada, por lo que incluso pidió hablar de cosas más productivas y centrarse menos en información sin sustento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde llego de la mano de su amado Gabriel, que la pareja fue abordada por la prensa, sin que pudieran evitar los cuestionamientos respecto a su vida romántica, por lo que Irina no dudó en tomar la palabra y fijar una postura al respecto. "Ningún comentario sobre chismes, sobre rumores, sobre comentarios de otros, sobre especulaciones", expresó la actriz de origen ruso al ser cuestionada por los rumores de infidelidad y ruptura que los han rodeado en los últimos meses, en declaraciones retomadas por el programa El Gordo y la Flaca.

Al ser cuestionada directamente por los rumores que relacionan a Gabriel con una de sus compañeras de la telenovela Mi Camino Eres Tú, Irina pidió hacer caso omiso a los rumores y centrarse en cosas verdaderamente importantes. "Ningún comentario, de verdad", insistió. “Les repito: hablemos de cosas productivas, de cosas que sumen, no chismes, no rumores, nada que no tenga que ver conmigo, con nosotros, con mis proyectos", agregó la intérprete.

VER GALERÍA

Por otro lado, Gabriel Soto no se quedó callado ante las preguntas de los reporteros, por lo que reiteró que su compromiso con Irina va más allá de todo lo que se pueda decir en torno a ellos. “Aquí estamos (juntos)”, dijo el actor, mientras caminaba de la mano de Irina por los pasillos del aeropuerto. "Y aquí siempre estuvimos", agregó Irina Baeva.

La razón por la que se ha pospuesto su boda

Hace unas semanas, Irina estuvo de visita en el programa Hoy, en donde participó en una nueva sección del show llamada La Tina, la cual encabeza Paul Stanley. En esa ocasión, la intérprete tuvo que responder a algunos cuestionamientos relacionados con su vida privada y en especial sobre su próxima boda con Gabriel Soto, una ocasión que aprovechó para aclarar la razón por la que han pospuesto su esperado enlace, respondiendo a las preguntas de su entrevistador con el mejor sentido del humor: “Si yo supiera…”, comentó entre risas la actriz. Irina ahondó en el tema y explicó: “Mira, yo tengo una buena excusa, bueno no, no es excusa”, dijo mientras lanzaba una carcajada, para luego, tomar una pausa y ya en un tono más serio, responder: “Yo soy rusa y desafortunadamente mi país está en una situación un poco complicada, en estos momentos, como para que mi familia pueda viajar a la boda”, comentó.

VER GALERÍA