Erik Rubín habla de cómo se encuentran sus hijas tras el anuncio de su separación

Aunque Erik Rubín y Andrea Legarreta tomaron la decisión de separarse como pareja, se han mantenido unidos como la familia que siempre han sido, procurando en lo posible que sus dos hijas, Mia y Nina, no se vean afectadas por esta situación. Algo de lo que Erik ha hablado en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad se refirió a cómo es que sus hijas han enfrentado esta nueva realidad de su familia, destacando la madurez con la que las menores han asumido está situación, asegurando que ambas se encuentran tranquilas y seguras de que su familia se encuentra unida.

Haciendo gala de su sinceridad, Erik se mostró orgulloso de Mia y Nina a la hora de abordar el tema de su separación, pues dijo, sus retoños han sido muy comprensivas al respecto, pues ambas se sienten tranquilas al saber que su familia sigue unida y que el cariño aún sigue presente entre sus padres. “Mía se protege sabiendo lo que es ella, quiénes son sus padres, ellas (Mía y Nina) estando en casa y viendo que no hay odio ni peleas y que hay un inmenso amor; están bien”, expresó el intérprete durante una charla que sostuvo con TVyNovelas.

Por otro lado, el cantante detalló que, pese a todo el ruido mediático que ha causado su separación de Andrea, y de todas las especulaciones que han surgido a raíz de esta situación, Mia y Nina han hecho oídos sordos, pues ellas están al tanto de la forma en la que se ha dado esta nueva dinámica en la relación de sus padres. “Y si afuera hay ruido, difamación, memes, burlas… eso es parte de, pero sin duda hay buenos cimientos y eso es lo que ellas tienen y de donde se han agarrado. No te voy a decir que no es feo escuchar ese tipo de cosas, pero por otro lado, también hemos recibido muchísimo amor, apoyo y comprensión”, agregó.

Por su lado, Mia, que estaba presente en esta entrevista, intervino para hablar sobre cómo ha hecho para evitar leer todo lo que se dice respecto a su familia, dejando en claro que, más allá de los rumores, ella tiene muy claro cuál es su realidad. “Creo que lo más sano es que si sabes que van a estar ese tipo de cosas (en redes sociales), no te metas a verlas, porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto; al final, la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, y como mi papá lo dijo, mi hermana y yo no vemos eso en casa, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos, son nuestros papás”, expresó la jovencita, a lo que Erik agregó con su característico sentido del humor: “Bueno, hay que reconocer que hay (unos memes) muy buenos; de hecho, luego los mandamos entre nosotros y nos morimos de risa, porque hay que tomarlo también como lo que es, no tan personal”, finalizó.

Hace frente a los rumores

Hace unas semanas, Erik Rubín compartió un reel en su perfil de Instagram, en el que se dejó ver sumamente molesto ante la ola de rumores, cuestionamientos y comentarios que se han dado a raíz del anuncio de su separación de la presentadora de Hoy, y en el que en un tono irónico se refirió a las especulaciones que lo relacionan con algunos sus compañeros de trabajo del 90s Pop Tour. “Oigan, es ¿neta? Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el ‘Apio’, porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores es un show”, expresó el cantante con un tono serio, dejando en claro que todo lo que sucede arriba del escenario es parte del espectáculo. “Sucedió lo mismo con mi compañera Melissa, (de JNS) hace unos meses, igual, nos acercamos, cantamos, nos abrazamos. Y entonces ya, seguro tienen algo que ver. Me queda claro que hay gente muy idiot*”, concluyó de manera contundente.