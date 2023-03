'Hoy honro mis cicatrices', Esmeralda Pimentel a un año de haberse retirado los implantes de seno

Hace un año, Esmeralda Pimentel abrió su corazón para hablar del problema de salud al que se había enfrentado durante varios años y el cual descubrió que era provocado por los implantes mamarios que en el pasado había decidido ponerse. En aquella ocasión, la intérprete se mostró aliviada de haber podido liberarse de este mal, conocido como Breast Implant Illness o enfermedad de implantes mamarios, y de poder inspirar a otras mujeres a través de su experiencia. A un año de haberse retirado los implantes, la protagonista de la serie Montecristo ha retomado el tema para celebrar el haber recuperado su salud, aprovechando el momento para enviar un fuerte mensaje de amor propio, recordando a sus seguidores que la belleza y la aceptación personal no están al alcance de unos implantes.

A través de su perfil de Instagram, Esmeralda compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver posando con unos implantes de seno en las manos, además de un video en el que se le puede ver bailando y sonriendo en todo momento. En el clip, la hermosa actriz hizo un llamado a otras mujeres a aceptarse tal y como son y a no exponer su salud con tal de conseguir un standard de belleza, dejando en claro que desde que decidió quitarse los implantes, la imagen que tenía sobre ella misma cambió radicalmente. "Estoy festejando mi primer aniversario de explantada. ¡Estoy feliz! Me siento más hermosa, más sensual, más femenina, más libre que nunca. Y muy orgullosa, muy orgullosa de haberme quitado estas cosas tóxicas", expresó Pimentel emocionada. “Chicas aquí no está la felicidad, aquí no está la belleza, aquí no está la seguridad, no, no no", agregó.

Por otro lado, Esmeralda acompañó su video con un mensaje en el que agradeció a todos aquellos que la han acompañado a lo largo de este duro proceso, entre ellos a su mamá, la señora Esmeralda Murguía, y a su hermana, Lu Pimentel, además de sus doctores y a la comunidad conocida como Enfermedad de Implantes Mamarios Iberoamérica por darle luz en medio de este sinuoso camino, aprovechando la ocasión para mostrarse orgullosa de la decisión que tomó, pues esta le salvó la vida. "Para que cada vez seamos más personas conscientes, saludables, informadas, organizadas. ¡Hoy honro mis cicatrices porque me recuerdan todos los días lo valiente que soy y lo mágico y poderoso que es mi cuerpo! La enfermedad de implantes mamarios es real. No normalizamos vivir con dolor y enfermedad", advirtió. "¡Tu poder y tu belleza están en tu mente, tus creencias y tu corazón! ¡Aprópiate de tu salud y de tus decisiones! ¡No estás sola!", finalizó.

La experiencia de Esmeralda Pimentel

Fue en diciembre del año pasado cuando Esmeralda Pimentel habló por primera vez sobre la enfermedad que padeció y sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió para contrarrestar los efectos de este padecimiento. “En el 2020, gracias a un video, escuché por primera vez sobre el BII (Breast Implant Illness o enfermedad de implantes mamarios). El testimonio de esa chica me cambió/salvó la vida”, expresó en su perfil de Instagram. “Me sorprendió ver la cantidad de síntomas que tenía: migrañas, ataques de ansiedad, dolores en las articulaciones, diversos problemas en la piel, fatiga crónica, problemas de concentración y memoria, ojos rojos, taquicardia, falta de aire, y una larga lista de malestares debido a una toxicidad provocada por los implantes”, explicó la actriz.

En su mensaje, Esmeralda resaltó que durante los últimos 12 años, vivió con los síntomas de esta enfermedad, los cuales aparecieron tan pronto se puso los implantes, en su intento de sentirse mejor consigo misma. “Pensaba que no era suficiente, y que una cirugía me ayudaría a sentirme más segura, pero hoy entiendo que no hay factores externos ni atajos que te ahorren el proceso de aceptarte, respetarte, cuidarte, amarte”, reflexionó. “Amarme es aceptar mi sombra y decir: ‘Esta también soy yo’”, agregó. “Mañana cumplo 9 meses de haberme explantado y desde entonces no hay día que no de gracias por mi salud, por mi vida, porque soy infinitamente afortunada y porque hoy me siento más bella y poderosa que nunca”, aseguró la actriz en aquel entonces. “No podemos pretender quedarnos solo en un lado de la experiencia, porque eso sería perdernos la oportunidad de descubrir que aun en la oscuridad, la vida siempre nos sostiene y nos guía”, aseguró.

