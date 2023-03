Bruce Willis reaparece rodeado de sus hijas, su esposa y Demi Moore

Para Bruce Willis, su familia siempre ha sido muy importante. Y hoy, más que nunca, el actor se ha dejado rodear por el amor de sus seres queridos, quienes se han encargado de hacer fuerte al legendario intérprete en medio de un momento en el que hace frente a un diagnóstico de salud poco alentador: demencia frontotemporal, una enfermedad que le ha sido diagnosticada hace unos meses y por la cual ha tenido que retirarse de la actuación, refugiándose en el amor de su esposa Emma Heming, sus cinco hijas, Rumer, Scout, Tallulah, Evelyn y Mabel, además de su exesposa Demi Moore, quien mantiene una cercana relación con el intérprete desde su separación. Algo que se ha visto reflejado durante la reciente celebración de cumpleaños de Bruce, una ocasión en la que su familia se reunió para consentirlo al máximo y festejar junto a él esta nueva vuelta al sol que inicia, siempre rodeado de sus mujeres y con una sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido la misma Demi quien a través de su perfil de Instagram ha compartido un video en el que ha dado un vistazo a la celebración de cumpleaños de Bruce, un instante en el que se puede ver al actor feliz de estar rodeado de su familia, mientras todos entonan a una sola voz el Happy Birthday y él sopla a las velitas del pastel. Al pie del video, la intérprete ha dedicado unas lindas palabras para el padre de sus hijas, en el que ha dejado en claro el gran amor que tiene por él y por la familia que han construido. “¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos”, expresó la actriz.

Y aunque en el video quedó registrado un momento de extrema alegría para todos los que rodean a Willis, lo cierto es que para su familia no ha sido nada fácil afrontar el diagnóstico del querido actor, especialmente en días como este, en el que las celebraciones se han visto un tanto opacadas por las emociones encontradas que hay en el corazón de sus seres queridos. Tal y como lo expresaba Emma en un video compartido la mañana de este domingo en sus redes sociales, en donde conmovida habló de cómo ha hecho frente al padecimiento de su esposo y padre de sus dos hijas. “Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo, empecé la mañana llorando, lo puedes notar por mis ojos hinchados y por mi nariz”, expresó.

VER GALERÍA

En su mensaje, Emma también habló de la importancia que tiene para ella el hecho de que los seguidores de Bruce sean conscientes de los sentimientos que experimentan las personas que están al cuidado de un ser querido con este tipo de padecimiento. “Solo que pienso que es importante que veas todos los lados de esta situación, hay personas que me escriben mensajes o me dicen: ´Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces´”, expresó conmovida. “Estoy a cargo de dos niñas pequeñas, entonces hay algunas veces en nuestras vidas que tenemos que ponernos los pantalones y hacer lo que tenemos que hacer, y eso, es lo que estoy haciendo. Pero tengo momentos de tristeza todos los días, dolor todos los días y realmente lo estoy sintiendo hoy en su cumpleaños”, agregó la actriz.

El mensaje de cumpleaños de Emma para Bruce

Más tarde, Emma compartió en su perfil de Instagram una publicación en la que se puede ver un video de lo más emotivo, compuesto por varias fotografías del actor en momentos de lo más cotidianos y entrañables. Al pie del clip, la esposa del intérprete expresó: Él es amor puro, él es tan amado y siempre lo amaré. Feliz cumpleaños, mi dulce. Mi deseo de cumpleaños para Bruce es que continúen manteniéndolo en sus oraciones y vibraciones más altas porque su sensible alma de Piscis lo sentirá. Muchas gracias por amarlo y cuidarlo”.

VER GALERÍA