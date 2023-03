Paulina Peña y Fer Tena celebran ocho años de amor

A unos meses de su boda, Paulina Peña y Fernando Tena se encuentran disfrutando de esta nueva etapa de su relación al máximo, agregando nuevos y emocionantes capítulos a su historia de amor, mientras recorren el mundo de la mano y cumplen sueños en pareja, celebrando por todo lo alto las ocasiones especiales, así como las razones que los mantienen juntos. Algo que se ha visto reflejado este fin de semana, cuando la hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su marido celebraron ocho años de relación, una ocasión en la que ambos se mostraron de lo más enamorados y felices de tenerse uno al otro, haciendo partícipes de este momento tan especial a todos sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, Paulina compartió una linda fotografía en la que se le puede ver muy bien acompañada de su esposo mientras disfrutan de un paseo en bote, él besando cariñosamente la mejilla de su amada. Al pie de la publicación, Paulina adjuntó un mensaje en el que se mostró emocionada por celebrar un aniversario más al lado de Fer, mostrándose esperanzada en que serán muchos más años los que pasarán juntos. “Ocho años a tu lado y los que faltan no serán suficientes en esta vida”, expresó de lo más ilusionada.

Como era de esperarse, la publicación ha generado todo tipo de reacciones de sus seres queridos y de su círculo más cercano, llamando la atención especialmente los mensajes y comentarios de Nicole Peña, hermana de Paulina, quien celebró el amor que se tienen con algunos emojis de corazón y un mensaje de lo más especial: “Son los más tiernos para siempre”. Por su lado, Tania Ruiz, expareja de su papá, dejó en claro que la relación con los hijos de su ex sigue siendo cercana a pesar de su separación, por lo que no dudó en comentar también con emojis de corazón la publicación de Paulina.

¿Listos para tener familia?

Hace unas semanas, Paulina se sinceró con sus seguidores en Instagram durante un ronda de preguntas y respuestas en la que habló de los planes que tiene con su pareja de convertirse en papás: “Obviamente queremos tener una familia pero creo que todo es por etapas. Fer y yo ahora estamos muy bien y queremos disfrutar mucho esta etapa. Los hijos ahorita no son nuestra prioridad”, puntualizó. Debido a que este fue el cuestionamiento más recurrente, la influencer dejó claro que no es un deseo que quieran cumplir próximamente: “Yo estoy muy joven, literal estamos gozando el matrimonio”.

Por último, pidió a sus seguidores respetar los tiempos de cada pareja: “No, no estoy embarazada. Si me dejan darles un consejo, no sean esa tía. No sean esa tía que se llama ‘la presión social’, porque primero es: ‘Mi hijita, ¿para cuándo el novio? Mi hijita, ¿para cuándo la boda? Mi hijita, ¿para cuándo el bebé? ¿para cuándo el segundo?’. Tú no sabes qué está pasando esa familia o sobre todo esa mujer, tú no sabes si no puede tener o toma la decisión de que no quiere ser mamá que es totalmente válido… es un tema muy delicado”, puntualizó.

