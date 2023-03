Danilo Carrera confirma que se ha comprometido

Para Danilo Carrera, la discreción se ha convertido en una de sus cualidades más fuertes, a través de la cual ha protegido su intimidad celosamente, especialmente cuando se trata de su vida sentimental. Es por eso que, a pesar de estar muy enamorado, hasta ahora ha preferido mantener su actual relación al margen de su vida pública, por lo que hasta ahora ha mantenido en secreto la identidad de la mujer que le ha robado el corazón y con la que ha decidido pasar el resto de sus días, según ha confirmado recientemente en una entrevista. Una noticia que sin duda ha emocionado a todos sus fans y de la cual ya había dado algunas pistas en sus redes sociales, donde incluso ya había mostrado el impresionante anillo que le ha entregado a su prometida, aunque sin compartir mayores detalles al respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sin embargo, en una reciente charla con el programa ¡Siéntese quién pueda! el intérprete decidió abrir su corazón para hablar de su relación y de paso confirmar su compromiso, luego de que fuera cuestionado respecto al video que compartió en diciembre del año pasado en sus historias de Instagram, en el cual se podía ver una mano femenina luciendo un anillo de diamantes sumamente hermoso. “Sí, sí es (el anillo de compromiso)", expresó el intérprete con una sonrisa en el rostro al ser cuestionado por este video. Su entrevistadora quiso ahondar más en el tema y se atrevió a preguntarle sobre el precio de la impresionante joya a lo que el guapo ecuatoriano expresó: "Más que una casa", dijo entre risas. "Más que varias casas tal vez, pero no más que la que le regalé a mi mamá", agregó.

En esa misma charla, el intérprete habló de cómo se siente de estar en esta nueva relación, dejando en claro la convicción que tiene de que la mujer con la que está es con quién quiere pasar el resto de sus días. "Es la primera vez que no veo que mi relación se va a acabar", dijo el intérprete convencido. "Es súper buena deportista, súper inteligente, habla cuatro idiomas", destacó el intérprete sobre su prometida, aprovechando también para confirmar que, en efecto, su futura esposa cuenta con algunos títulos nobiliarios.

VER GALERÍA

¿Qué se sabe de su prometida?

Aunque Danilo Carrera ha sido muy prudente a la hora de hablar de su novia, hace unos meses el actor compartió información relacionada con la chica que hoy ocupa un importante lugar en su corazón, una mujer a la que describe como a una persona llena de cualidades y que no tiene un ningún tipo de actividad en el medio del espectáculo. “Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, dijo al programa Hoy.

Del mismo modo, explicó cómo se encuentra, reiterando lo importante que es para él no brindar más información y proteger su esfera privada. “Estoy muy contento, he regresado al Danilo de Hijas de la Luna que se guardaba todo para él, creo que es la mejor manera de llevar mi vida privada...”, dijo.

VER GALERÍA