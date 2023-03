Adal Ramones habla de su reingreso a Televisa: 'Sabía que iba a regresar'

Fue en mayo de 2018 cuando Adal Ramones sorprendió a todos al anunciar su llegada a TV Azteca, luego de ser una de las figuras más importantes de Televisa y de haber formado parte de sus filas por más de tres décadas, en donde tuvo la oportunidad de encabezar con conductor grandes proyectos de esa televisora como lo fue La Academia. Sin embargo, la relación laboral de Ramones y Azteca llegó a su fin, por lo que el presentador ha decidido volver a la televisora que lo vio nacer y consolidarse como una estrella de la televisión, en donde ha sido recibido con los brazos abiertos para encabezar el nuevo reality de Televisa Univision, Mi Famoso y Yo, el cual gira en torno al talento infantil, un terreno que para nada es desconocido para Adal, pues en el pasado ha conducido programas de este formato. Es por eso que el conductor se encuentra muy agradecido por esta oportunidad, pues aunque un tiempo trabajó para TV Azteca, en su corazón siempre guardó buenos recuerdos de su tiempo en Televisa, por lo que estar de nuevo entre los pasillos y foros de este lugar, lo tiene con las emociones a flor de piel.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ESTA:

Algo de lo que el también actor habló en una reciente entrevista, en la que de la forma más sincera se refirió a su regreso a Televisa y de la forma en la que ha vivido esta nueva etapa de su vida profesional. “Sabía que iba a regresar a Televisa, pero no eché a volar las campanas, hasta que no viera que se activara mi gafete diría que es verdad. Hay una nostalgia, no te puedo mentir, desde llegar al estacionamiento, desde entrar por los pasillos", comentó el presentador de lo más ilusionado, en declaraciones retomadas por TVNotas.

Adal se mostró muy emocionado por todo lo que representa esta nueva oportunidad dentro de Televisa, pues dijo, este tan solo es el comienzo de todo lo que se viene para él de la mano de la televisora. "Ojo, no me fui muchos años, fue muy poquito tiempo, si me pongo a ver, yo me fui casi cinco años, no es tanto tiempo, pero se me hizo eterno y la verdad creo que este es el primer paso para hacer un montón de cosas con Televisa Univisión, porque este programa se va a transmitir simultáneamente en Estados Unidos", explicó.

VER GALERÍA

Cabe destacar, que para Adal Ramones pertenecer a Televisa ha sido la realización de un sueño que tenía desde que era un estudiante. Algo de lo que el presentador habló en esta misma charla, en la que también contó que desde el día en el que visitó por primera vez las instalaciones de Televisa, se puso como meta pertenecer a esta compañía. "Yo decía: 'de aquí soy', yo había estudiado teatro, pantomima, oratoria", relató con nostalgia. "Me regresé a Monterrey, contaba el tiempo que me faltaba para terminar una carrera. Me gradué de Ciencias de la Comunicación y decía: 'ya quiero estar en Televisa'", compartió.

¿Por qué se alejó de Televisa?

A pesar de haber sido uno de los presentadores más prolíficos de Televisa, Adal Ramones tomó la decisión de hacer un giro de 180 grados en su carrera y comenzar una nueva etapa en TV Azteca, una decisión que tomó luego de permanecer un tanto inactivo dentro de Televisa y de no tener una idea clara de que era lo que la empresa quería de él, por lo que en ese momento no dudó en aceptar la oferta que le hicieron en Azteca. “Si volvía a tomar la estafeta de un programa como anfitrión tenía que ser un programa top, y yo no veía cómo en Televisa podía tener un programa top si cuando se hizo el otro reality no me llamaron, entiendo el mensaje, no les intereso…”, contó en 2018 al programa Ventaneando. “Estuve muy feliz, 30 años en Televisa…”, agregó.

VER GALERÍA