La aventura glamping de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes junto a sus cinco hijas

Para Jacky Bracamontes y Martín Fuentes es muy importante poder pasar tiempo de calidad al lado de sus cinco hijas, quienes sin duda demandan gran parte de la atención de la pareja. Es por eso que siempre están en búsqueda de actividades que les permitan exprimir hasta la última gota de energía de las pequeñitas, al tiempo que se divierten todos juntos como familia. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando Jacky y Martín llevaron de campamento a sus retoños, a un lugar de lo más especial, pues además del contacto con la naturaleza y el descanso que se han dado de la rutina, tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia al puro estilo del viejo oeste, por lo que incluso las pequeñitas se transformaron en las vaqueras más tiernas con los atuendos más estilosos para la ocasión.

Así lo ha compartido la presentadora a través de sus redes sociales, en donde ha compartido una serie de fotografías y videos en los que ha registrado parte de esta linda aventura. En ellos, la también actriz ha mostrado algunos detalles de esta travesía, dejando en claro que no se trata de un campamento cualquiera, pues la tienda en la que se han hospedado tiene todo tipo de amenidades como cocina, sala, habitaciones, baños y hasta regaderas. “En una nueva aventura en familia nos vinimos a quedar en una casa de campaña en Florida. Les muestro un poco de lo que fue esta experiencia increíble ¡Las locuras de estas niñas no paran!”, expresó la intérprete en su perfil de Facebook, donde ha compartido un video con algunos detalles de este viaje familiar.

Durante su estancia en este lugar, los Fuentes Bracamontes han podido realizar distintas actividades, como montar a caballo, conocer a los animales de la granja y hacer fogatas donde han podido degustar algunos malvaviscos quemados y disfrutar de la compañía familiar. Además, tanto Martín como su Jacky, así como sus hijas, iban muy bien preparados para la ocasión, pues incluso lucieron como todos unos vaqueros con looks de lo más estilosos, con sombreros rosas, botas de piel y camisas a rayas con las que las menores lucieron de lo más tiernas. “Mis mini cowgirls me tienen derretido”, expresó Martín al compartir un video en sus redes sociales un video en el que mostró los atuendos de sus pequeñitas.

Ser mamá de cinco niñas

Para Jacky Bracamontes su familia es lo más importante. En sus propias palabras, sus hijas son su proyecto más grande en la vida, por lo que se siente orgullosa de permanecer siempre a su lado, más allá de los múltiples compromisos profesionales que tiene que asumir. En una entrevista pasada con ¡HOLA! TV, ella habló a corazón abierto de cómo fue el instante en que supo que tendría mellizas, un episodio tan conmovedor que recuerda con toda claridad. “Muy bendecida y muy agradecida, mucho trabajo como mamá, mucha responsabilidad, pero acepto el reto. Cuando me enteré de que eran dos lloré mucho porque fue una sorpresa, no me lo esperaba, no nada más por el número cinco, sino por lo que yo había vivido durante el primer embarazo…”, explicó durante la reveladora charla.

Fue el 20 de diciembre de 2018 cuando Jacky y Martín Fuentes celebraron por todo lo alto el nacimiento de sus hijas. Un mes después, la también actriz dio a ¡HOLA! algunos detalles de la llegada de las niñas, como que ambas nacieron por medio de cesárea. Al momento de nacer Emilia pesó 2.9 kilogramos y midió 44.5 centímetros y Paula, 2.6 kilogramos y midió 47 centímetros. Por esos días rodeada de sus cinco hijas, también comentó para nuestras páginas: “Las risas y carcajadas de mis hijas me llenan el alma”, contó.