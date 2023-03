Billy Rovzar da el último adiós a su padre: 'Gracias por lo que hiciste por mí en esta vida'

Aunque Billy Rovzar suele ser muy discreto respecto a lo que comparte de su vida íntima en redes sociales, en ocasiones el productor suele mostrar algunos vistazos de lo que sucede al interior de su vida privada con sus fans, especialmente cuando se tratan de momentos muy significativos o que marcarán su vida. Tal y como lo ha hecho este fin de semana, cuando con profundo pesar ha confirmado la muerte de su padre, el empresario Billy Rovzar, que según se ha podido saber, había estado lidiando con algunos problemas de salud en los últimos días, los cuales no logró superar.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Billy ha compartido una fotografía de su progenitor, junto a la cual ha expresado su sentir ante esta irreparable pérdida, mostrándose sumamente conmovido ante este duro acontecimiento. “Te amo ‘father'. Gracias por lo que hiciste por mí en esta vida y espero tener la oportunidad de devolverte todo en la próxima”, expresó el productor conmovido.

Por otro lado, la mamá de Billy, la señora Gina Diez Barroso también se pronunció ante la partida de su exesposo y padre de sus tres hijos, destacando las virtudes de la personalidad de Billy, así como la buena y cercana relación que siempre mantuvo con su exmarido a pesar de su separación. "¿Quién dice que no puede ser tu gran amigo alguien con el que estuviste casada y no funcionó? @BillyRovzar mi primer esposo, el papá de mis tres primeros hijos, uno de los hombres más buenos que he conocido, siempre sonriendo, haciendo bromas y ¡haciendo a la gente que conocía feliz! Con una gran espiritualidad y una enorme fe”, expresó la empresaria.

Aunque no entró en detalles, Diez Barroso detalló que el fallecimiento de Billy se debió a un problema de salud, sin revelar de qué se trataba exactamente. “Hoy su salud no le ayudó, ya no pudo luchar más y su salud se dio por vencida. Voló alto, hacia donde antes de él voló su hermano Alexis y poco después su Mamá, ahí arriba donde solo ese gran ser supremo te espera”, agregó. “Aquí nosotros te extrañaremos mucho, Billy, tus tres maravillosos hijos, Billy, Fer y Tatiana, tus increíbles nietos y desde luego yo tu cómplice y gran amiga y Abraham tu amigo entrañable. Vuela Alto, Billy, Vuela Feliz y Vuela Satisfecho de toda la gente que te quiso en quien dejaste una gran huella”, finalizó.

Famosos se solidarizan con Billy y su familia

Como era de esperarse, han sido varios los amigos y colegas quienes han enviado sus condolencias al cineasta y su familia a través de redes sociales. "Un abrazo con mucho cariño, mi querido Billy Rovzar", escribió Marcus Ornellas al pie de la publicación de Billy. Por su lado, Fernanda Castillo comentó: "Lo siento Billy. Un abrazo grande”. Camila Sodi fue otra de las famosas que se ha solidarizado con el productor y su familia: “Te mando amor”, expresó la actriz. Además, Claudia Álvarez, esposa de Billy Rovzar, también comentó el post de su marido; sin embargo, solo se limitó a publicar algunos emojis de corazón. Julián Gil, Marimar Vega, Maky, Mane de la Parra, Adriana Louvier, Adal Ramones, entre otros famosos, se sumaron a las condolencias.