Lidia Ávila sobre su primer matrimonio: 'Lo único que valió la pena de todo eso fue mi hija'

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Lidia Ávila ha abierto su corazón recientemente para hablar de algunos de los pasajes más importantes de su vida, desde los más felices hasta los más dolorosos, como lo fue el fallecimiento de su hija Sofía, mostrándose sumamente orgullosa de todas las lecciones aprendidas a partir de cada una de esas experiencias, las cuales la han convertido en la mujer plena y realizada que es hoy. Tal y como ella lo mencionó durante la charla que sostuvo con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, en la que con total honestidad se refirió a su boda con Paulo Lauría y al conflicto personal que enfrentó antes de llegar al altar con el padre de su primera hija, pues muy en el fondo sabía que casarse era algo de lo que no estaba al 100 por ciento convencida, pues no se sentía lista para ello.

Así lo compartió Lidia durante esta íntima charla en la que reveló que, aunque tenía algunas dudas respecto a su matrimonio, no dio un paso atrás y decidió casarse, todo esto a pesar de que contaba con el apoyo de su familia y de sus amigos, pues dijo, en un momento de profunda sinceridad le contó a Érika Zaba lo que sentía y por lo que estaba pasando, recibiendo el total respaldo de su compañera de OV7. “Un día veníamos de Acapulco la ‘Wera’ y yo, ella venía manejando, íbamos a Cuernavaca al cumpleaños de su novio de aquel entonces… Y ahí platicando en la noche, que me suelto y me decía: ‘pero por qué estás así’, y yo: ‘es que no (me quiero casar) y no se qué’, y me decía: ‘pues no te cases’, y yo: ‘pero no, ya todo está listo’”, confesó la intérprete.

Por otro lado, Lidia también detalló que también se acercó a su hermano Oscar para platicar sobre este tema, revelando que, tras haber decidido continuar con su boda, su hermano decidió alejarse de ella. “Con uno de mis hermanos, Oscar, pues me dejó de hablar, literal. Me dejó de hablar, con él también estuve una vez en su casa y me decía: ‘es que no te cases, ¿por qué?’, y yo nada más lloraba y no decía nada”, compartió. Al ser cuestionada sobre la opinión que tenían sus padres sobre su boda y si ellos estuvieron de acuerdo, la también actriz fue tajante: “¡No, nunca! Mi mamá el día de la boda traía un derrame en el ojo”, agregó.

En ese mismo sentido, Lidia se refirió a las razones por las que decidió seguir adelante con su boda, a pesar de que su intuición le pedía le contrario. “Tenía mucha presión, yo solita, porque nadie me estaba poniendo una pistola en la cabeza”, comentó. “Pero ya estaba ahí, y era de: ‘¿cómo?’, antes muerta que sencilla, cómo le iba a dar la razón a todo el mundo”, agregó. “Lo único que valió la pena de todo eso fue mi hija, porque eso no lo cambio por nada, porque por algo lo viví, desde ahí mi vida comenzó a cambiar, porque toda mi vida fue increíble”, resaltó la intérprete.

El fin de su relación

Fue en 2010 cuando Lidia y Paulo, a través de un comunicado, dieron a conocer la noticia de su separación, esto tras poco más de cinco años de matrimonio. En su momento, la expareja anunció que esta determinación había sido tomada de común acuerdo y que más allá de los acontecimientos siempre permanecerían unidos por un cariño muy especial. La ruptura también fue cercana a la dolorosa pérdida de su hija Sofía con tan solo unos meses de nacida, y a la que hoy recuerda con mucho cariño. “No era lo que yo pensaba de un matrimonio… tenía mi vendita en los ojos, yo estaba enfocada en que quería tener bebés, pero tardamos un ratito, porque yo me casé cuando tenía 24 años y me embaracé de 29 para cumplir 30…”, compartió la intérprete durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado en diciembre pasado.

