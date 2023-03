Agradecido, Alejandro Fernández celebra el cumpleaños 23 de su hijo Emiliano

Los días de celebraciones no terminan para los Fernández, quienes hace unos días festejaban los cumpleaños de Cayetana y Mía, hijas de Camila y Alex Fernández, por todo lo alto, pues ahora nuevamente están de manteles largos debido al cumpleaños de Emiliano, uno de los hijos que Alejandro Fernández tuvo durante su relación con Ximena Díaz, quien este 18 de marzo ha llegado a los 23 años. Es por eso que el intérprete de Nube Viajera no ha querido dejar pasar la oportunidad de expresar el gran amor que tiene por el jovencito en sus redes sociales, donde le ha dedicado una emotiva publicación.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su perfil de Instagram, Alejandro ha compartido una serie de fotografías y videos en los que ha mostrado algunos de los instantes más especiales de la vida de Emiliano, así como algunos videos en los que ha quedado claro que el jovencito también ha heredado las dotes artísticas de su padre y de su abuelo, don Vicente Fernández, pues en algunos de ellos se le puede ver cantando y dando muestra de su gran talento. Al pie de esta publicación, el ‘Potrillo’ ha escrito unas líneas dedicadas a su hijo, dejando en claro lo mucho que significa poder compartir su vida con él y lo orgulloso que está de ser su padre. “La vida me ha llenado de bendiciones, pero sin duda tú eres una de las más grandes”, expresó el intérprete. “Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, enano”, agregó conmovido.

Como era de esperarse, la publicación de Alejandro ha generado todo tipo de reacciones de parte de sus fans, quienes no han dejado de enviar sus mejores deseos a Emiliano, destacando entre los mensajes los comentarios de algunos de sus hermanos, como Camila Fernández, quien respondió al post de su papá con algunos emojis de corazón, dejando en claro así el cariño que tiene por el cumpleañero.

Por otro lado, América Fernández también le dedicó un mensaje a su hermano a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una fotografía del cumpleañero, acompañada de unas sinceras palabras. “Feliz cumpleaños a la persona con el corazón más bello del mundo”, expresó la joven cantante. Por su lado, Valentina Fernández, la menor de los cinco hijos del ‘Potrillo’ también le dedicó varias publicaciones a su hermano en Instagram Stories, en las que dejó por sentado el gran amor que tiene por él. “Te amo”, expresó la jovencita de 20 años en una de sus historias, luego de haber mostrado algunos de los instantes más especiales que ha vivido junto a él.

El mensaje de Ximena Díaz para su hijo Emiliano

Así como Alejandro lo hizo, Ximena no ha perdido la oportunidad de externar todo lo que siente por su hijo en sus redes sociales, donde le dedicó un especial mensaje. “¡Qué feliz me siento de tener la bendición de celebrar un año más tu existencia, 23 años! ¡y los que nos faltan! Qué placer contar en la vida con un ser tan especial ¡como tú! Me siento muy orgullosa del hombre que eres; tus valores, palabras oportunas, amabilidad, nobleza, lealtad, talento, compañía y del AMOR que nos haces sentir a todos. ¡Que sigas iluminándonos con tu buen corazón siempre, guapísimo! Que se cumplan todos tus sueños y que te lluevan las bendiciones. ¡Feliz vuelta al sol! ¡Te amo con mi alma, mi bebé!”, expresó Díaz en Instagram al pie de un álbum de fotos en los que mostró algunos detalles de su vida al lado de Emiliano.