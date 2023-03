Sofía Aragón se sincera para hablar del problema de salud que enfrenta desde hace varios años

Para Sofía Aragón, las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para acercarse a sus fans y compartir con ellos de primera mano todos los acontecimientos importantes de su vida o de su día a día. Tal y como sucedió recientemente, cuando acudió a sus redes para hablar de la condición de salud que padece desde hace varios años y por la cual ha tenido que aprender a vivir con dolor, una oportunidad en la que aprovechó para mostrar parte del procedimiento al que mes con mes tiene que someterse para aminorar sus molestias, y para reflexionar sobre la forma en la que ahora, tras varios años de visitas al médico, cirugías y demás tratamientos, afronta su realidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Sofía compartió un video en el que se le puede ver inyectándose en una de sus piernas, explicando en un emotivo mensaje, la razón por la que necesita hacer eso cada mes. “Tengo más de 14 años inyectándome mes tras mes por el fuerte dolor que me genera tener endometriosis. Durante muchos años, me cuestionaba el por qué ser una mujer fértil, ¡tiene que doler! Y me mataba el coraje de tener que sufrir tanto por una condición por la que no puedo hacer nada”, expresó la presentadora.

Sofía detalló que ha lidiado con este padecimiento desde hace varios años y que para contrarrestar sus efectos ha recurrido a varios tratamientos e incluso cirugías. Y aunque el dolor sigue presente, ahora ha logrado ver su enfermedad desde otra perspectiva. “Me han operado ya tres veces y duré 12 años en tratamientos hormonales para intentar disminuir el dolor y mejorar mi calidad de vida. Hoy en día, el dolor no ha mejorado, pero si mi percepción de esta enfermedad. Hoy, de unos 6 años acá, ya puedo inyectarme sola, ya no estoy tomando hormonas y he decidido hacer las paces con la enfermedad. Y aunque sigue jodiend*, lo vivo desde una óptica distinta: quizá no cambiará mi realidad, pero si la manera como la vivo”, compartió.

VER GALERÍA

Finalmente, la también actriz lanzó un mensaje para todas aquellas personas que pasan por algo similar o que están enfrentando un problema de salud, haciéndoles saber que no están solas y que siempre hay una esperanza. “Para todas las personas con endometriosis, o cualquier enfermedad que genere dolor, solo les digo que no están solos… y que ver la enfermedad con otra perspectiva, ayuda a mejorar un poquito la manera como se vive”, finalizó.

Los planes de Sofía Aragón para 2023

Sin duda alguna, el 2023 pinta para ser un gran año para Sofía Aragón, quien durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó en su perfil de Instagram, habló de los proyectos que tiene en puerta, los cuales están completamente encaminados a su faceta de actriz, algo de lo que hablo con sus fans al responder sus preguntas. “¿Cuáles son tus planes de trabajo?”, cuestionó a Sofía uno de sus fans, a lo que ella respondió: “En este momento estoy en cambio de look, porque justo mañana, en mi cumpleaños, me llegó el mejor regalo de todos: ¡empiezo proyecto!”, expresó la intérprete ilusionada, sin entrar en detalles. Por otro lado, Sofía también se encargó de dejar en claro que, por ahora, todos sus esfuerzos están enfocados en la actuación, por lo que no tiene planes de regresar a la conducción a corto plazo. “¿Vas a estar 24/7 como actriz?”, preguntó otro de sus seguidores. “24/7, los 365 (días del año)”.

VER GALERÍA