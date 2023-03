Cynthia Rodríguez da vistazos de la celebración de cumpleaños de Carlos Rivera

Ilusionado, Carlos Rivera dio la bienvenida a su nuevo año de vida. En su 37 cumpleaños, el cantante recibió las felicitaciones de su público, así como de su familia, pero entre tantas sorpresas hubo una muy especial; la que le preparó su esposa, Cynthia Rodríguez, quien consintió al intérprete con un íntimo festejo del que además hizo partícipes a todos sus fans. Este, sin duda, es uno de los mejores momentos para el también actor, quien además ha logrado salir delante de los episodios más difíciles, como el de la lamentable partida de su padre en agosto de 2022. Con nuevos bríos, Rivera abraza este periodo, entusiasmado por su nueva vida en matrimonio así como por la dicha de continuar trabajando sobre los escenarios, ahora con una nueva gira de conciertos en puerta llamada Un Tour A Todas Partes, misma que lo llevará por diversas ciudades de México, España y Estados Unidos.

Como pocas veces ocurre, Cynthia compartió algunos vistazos a través de sus redes sociales de la privada celebración para Carlos, un acontecimiento que la llenó de emoción según lo expresó a través de algunas historias en Instagram. En las fotos, la ex conductora de Venga la Alegría mostró parte de la decoración con globos dorados, azules y negros de la locación en la que se realizó en festejo, en la cual además fue colocado un enorme número 37. “Festejando al amor mío”, escribió sobre la imagen. Como en todo festejo de cumpleaños, tampoco podía faltar el pastel al cual le colocaron las iniciales de Carlos Rivera, CR, un detalle que dejó fascinada a Cynthia, quien grabó con su teléfono celular parte de los detalles de la fiesta.

Aunque la también cantante no ahondó en los pormenores del cumpleaños, sí dedicó a su esposo un sentido mensaje, reiterándole su gran admiración y destacando lo feliz que es de vivir a su lado, siendo testigo de cada uno de sus emprendimientos, como lo es ahora su reciente gira de conciertos. “¡Feliz cumpleaños al amor mío! No sabes cómo disfruté verte sonreír y hacer lo que tanto amas. Soy tan afortunada de vivir cada día al lado del hombre más maravilloso de este mundo…”, escribió en las primeras líneas de su texto, en el que celebró el inicio de la nueva aventura musical de su esposo. “¡Feliz cumpleaños e inicio de gira! Vamos por ese tour a todas partes. Dios te cuida y te bendice siempre”, agregó.

Para hacer más emotivo el detalle, Cynthia ilustró su dedicatoria con una fotografía en la que aparece Carlos sonriente y con los brazos abiertos frente a la decoración por su fiesta de cumpleaños. Por supuesto, el cantante correspondió a las cariñosas palabras de su esposa, recordándole también lo importante que ella es para él. “Y tú, mi regalo de Dios, amor mío”, escribió el intérprete en los comentarios de la publicación, poniendo en alto la unión que ambos mantienen y que se fortalece con el paso del tiempo, una circunstancia que han preferido llevar en privado.

Enteramente agradecido

Cumplir 37 años ha sido para Carlos Rivera un acontecimiento extraordinario. Con la llegada de un nuevo año, ha reflexionado sobre lo mucho que se siente agradecido por cada logro, algo que no habría sido posible sin haber comenzado a soñar desde que era pequeño, según dejó saber en sus redes sociales. “Este niño soñador, inquieto y lleno de curiosidad por conocer el mundo hoy cumple 37 años. Y yo he tratado cada día de cumplir cada uno de sus sueños. Gracias Dios por darme un año más y especialmente por saberme lleno de amor hacia donde mire. Y por la ilusión de tantas cosas hermosas por venir. Gracias por tanto amor que me están enviando este día”, escribió.

