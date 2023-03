¿Un nuevo amor para Gisele? Esto es lo que sabemos

Fue a finales de octubre cuando llegó la noticia que venía rumoreándose desde hace tiempo, Gisele Bündchen y Tom Brady ponían punto final a su matrimonio después de 13 años y dos hijos. A diferencia de otras separaciones de celebridades en que sus multimillonarias fortunas y hasta la custodia de sus hijos alargan este tipo de procesos, en el caso de la modelo y exjugador las cosas fueron sorprendentemente rápidas, en cuestión de días todo lo que los ligaba a nivel legal quedaba en el pasado y simplemente se mantendrían con una relación cordial por sus hijos. Desde entonces, mucho ha pasado, desde el ahora sí, retiro de Brady -lo que sorprendió después de que se reportara que su negativa a dejar su carrera profesional había sido uno de los fuertes motivos de su separación-, hasta el regreso de Gisele al modelaje. En medio de todo esto ha llamado la atención que ha sido precisamente a la brasileña a la que se le ha buscado relacionar con distintos caballeros, aunque hasta el momento nada está confirmado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Tom Brady y Gisele Bündchen repartirán su fortuna de acuerdo a un contrato prenupcial: así quedaría su patrimonio

Gisele Bündchen desconecta junto a su instructor de defensa personal en Costa Rica tras su separación

Si desde hace semanas se hablaba de la cercanía de Gisele con su entrenador de jiu jitsu, Joaquim Valente, a todo mundo tomó por sorpresa que el Dailymail diera a conocer en lo que anotaron como una exclusiva que la modelo estaría manteniendo una relación con el empresario Jeffrey Soffer. A pesar de que el tabloide británico apuntaba a que la brasileña estaría viviendo un romance con el empresario multimillonario y ex marido de la modelo Elle Macpherson, otros reportes apuntan a lo contrario.

La primera pronunciación en contra de la noticia se dio en la cuenta de Instagram con cada vez más presencia cuando de información de celebridades se trata Deux Moi, en donde se publicó un correo de una persona que afirmaba que la relación no solamente era falsa, sino que el empresario estaría comprometido con otra persona. A esta negativa se sumaría la de US Weekly, que afirmaba que una fuente cercana a la modelo habría declarado que Gisele no se encuentra lista para comenzar a salir con otras personas todavía y que había decidido enfocarse en sí misma y sus hijos, además de su esperado regreso a Brasil, a donde se dice que quiere volver en verano con los dos pequeños que esta vez se habían quedado con su padre.

VER GALERÍA

Y después del divorcio, ¿qué ha pasado con Tom Brady y Gisele Bündchen?

El final que se veía venir

A pesar de que tomó por sorpresa la rápida conclusión del divorcio entre Gisele y Tom, los rumores de separación venían de tiempo atrás, incluso, un par de años antes de que se diera la noticia, el entonces jugador de americano contaba que habían sufrido por momentos difíciles en su relación. Fue durante su participación en el show de Howard Stern en el 2020, que Brady contó: “Hace un par de años, ella no sentía que yo estuviera haciendo mi parte para la familia. Sentía que yo jugaba futbol toda la temporada y ella se hacía cargo de la casa, y de repente, la temporada acababa y yo era como, ‘Genial, déjame hacerme cargo de todas mis otras actividades de negocios. Déjame realizar mi entrenamiento de futbol’, y ella estaba ahí como, ‘Bueno, ¿cuándo vas a hacer cosas para la casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños a la escuela y eso?’”. El futbolista contaba en ese entonces que eso le hizo abrir los ojos, “Eso era una gran parte de nuestro matrimonio, que yo tenía que ser consciente, porque ella estaba como ‘Yo también tengo metas y sueños’”.

Con el paso de los años, justo alrededor del anuncio de divorcio, Gisele dio una entrevista en la que dejó entrever lo que tanto se reportó sobre la decisión de Brady de no retirarse como había anunciado. “Obviamente tengo mis preocupaciones, este es un deporte muy violento y tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente. Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, al final de cuentas, siento que cada quien tiene que tomar su decisión sobre lo que le funciona. Él también tiene que seguir su felicidad”, dijo a Elle.

VER GALERÍA