Diego Boneta confiesa que necesitó terapia para dejar el papel de Luis Miguel

Si del algo se siente orgulloso Diego Boneta es del éxito que ha logrado consolidar con su trabajo interpretativo, específicamente del reto que asumió al dar vida a Luis Miguel en la exitosa serie de tres temporadas inspirada en la historia personal del cantante. A lo largo de los años que duró el proyecto, su preparación y entrega fueron constantes, sin imaginar que un día, debido a la labor tan profunda de caracterización, su personalidad se vería influida por los rasgos del personaje, llevándolo incluso más allá de los foros de grabación. De un instante a otro, Boneta ya actuaba en su círculo privado como Luis Miguel, algo de lo que tuvo que desprenderse incluso apoyándose de terapia.

Diego conversó sobre este momento que lo marcó para siempre, pues luego de concluir la primera temporada de la serie, se percató de lo que le había ocurrido, tras asumir su papel de una forma que lo llevó a tocar terrenos nunca antes explorados. “Fue mi vida esos cinco años… yo no soy un actor de método. Actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca hacer un personaje estás tú metido en ese personaje por la duración del rodaje… Eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada pero yo no lo hice conscientemente, yo no dije: ‘Voy a ser Luis Miguel y todos díganme, Micky por estos seis meses…”, contó entrevista con el influencer Roberto Martínez para su canal en YouTube.

Fue tal el nivel de profundidad al cual Boneta llevó el personaje de Luis Miguel, que hubo determinados acontecimientos de su vida cotidiana que lo alertaron de lo que estaba ocurriendo, según recuerda, retomando una anécdota de lo que le solía pasar cuando se encontraba reunido con sus amigos. “Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente. Llegaba yo al hotel después de filmar todo el día y me veía como Luis Miguel, no me veía como yo porque me hice lo de los dientes…”, explicó.

Tuvo que tomar terapia

En medio del rotundo éxito a raíz de la primera temporada de Luis Miguel, La Serie, Diego Boneta actuó de manera inmediata para desprenderse de su personaje. Ante la necesidad de poner un límite buscó además ayuda profesional, lo que le permitió continuar con el rodaje de las posteriores temporadas del proyecto sin que hubiese alguna complejidad. “Sí fue como todo un proceso de meses después de como: ‘A ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’. Terapia como para volver a mí. Ya las siguientes temporadas, la dos y la tres, consciente que me pasó eso, fui muy consciente de cuando me quitaban todos los prostéticos o salía de ahí era dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí…”, confesó el actor, feliz del enorme aprendizaje que le dejó ese momento de su carrera.

En su charla, Diego contó cómo fue que se preparó durante todo un año para dar vida a Luis Miguel de manera completa, pues no solo lo personificó, sino que además interpretó sus canciones a lo largo de la historia de la que fue productor ejecutivo. “Me metí muchísimo, paré todo un año y ese año me enfoqué nada más en la preparación del personaje, el tener que cantar todas las canciones que fue dificilísimo… Me fui con el mismo maestro de canto que me tocó en Rock of Ages… Luis Miguel es un mega tenor…”, contó.