Tania Rincón y su comentario sobre su divorcio que se ha hecho viral

Desde que dio a conocer de manera pública su separación de Daniel Pérez, Tania Rincón dejó claro que ha sido una decisión que tomaron en conjunto bajo “un escenario de mucho amor”, declaraciones en las que recalcó que, aunque han tomado caminos distintos como pareja, seguirán trabajando como un equipo para conservar la unión, la estabilidad y la felicidad de la familia que han formado juntos durante los más de 10 años que estuvieron casados. A medida que los días han transcurrido, la conductora de Hoy ha continuado con sus compromisos laborales, incluido su programa de radio La Caminera, que graba a lado de Fer Gay y Fran Hevia y en el que ha tenido la oportunidad de explorar un tono más relajado y, en ocasiones, sarcástico. Fue durante una de las emisiones más recientes de este show en donde hizo un par de comentarios sobre su divorcio que han hecho eco en redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Tania Rincón se sincera sobre su separación, ¿ya firmó el divorcio?

Tania Rincón habla del apoyo que le brindó Fer del Solar cuando se sintió más desmotivada

La presentadora y sus compañeros recibieron de invitados a los youtubers Ricardo Peralta y César Doroteo, mejor conocidos como Pepe y Teo. En la recta final de su conversación, pusieron en marcha una dinámica de preguntas y respuestas en la que los influencers echaron por tierra los rumores que apuntaban que estaban por iniciar un matutino a lado de Marco Antonio Regil, Mauricio Mancera e Ingrid Coronado. “Iba a ser un nuevo programa que se iba a llamar ‘Buenos días, México’, pero jamás nadie nos dijo nada”, dijo Pepe.

El influencer señaló que por el momento no está interesado en ser parte de proyectos que sigan el formato de las producciones matutinas de la televisión mexicana, a lo que Tania se mostró satisfecha de escuchar sus palabras: “Hermana, qué bueno que no porque hubiéramos sido competencia”. De pronto la charla tomó un giro humorístico cuando Pepe indicó que nunca podría ser rival de las conductoras de Hoy: “No hermana, yo justo dije: ‘jamás competiré con mis comadres Gali, Tania y Andrea…”. Fue entonces que Tania lo interrumpió y, a manera de broma, se refirió a su reciente separación. “Porque yo todavía no me divorcio”, agregó la michoacana desatando las risas de los presentes.

Una vez abierta la ventana, Pepe le siguió el juego comentando que él estaba perfectamente bien con su pareja: “Yo estoy muy feliz con mi pareja y ahorita no me gustaría (estar en Hoy)”. Esbozando una sonrisa, Tania recordó las circunstancias en las que confirmó la situación por la que ella y el padre de sus hijos estaban atravesando. “Si te sientas ahí en ‘Desayunando y chismeando’ (una sección del programa de Televisa) no sabemos qué pueda pasar, corte ‘A’, publicando foto y al día siguiente diciendo”, comentó haciendo gala de su excelente sentido del humor y dejando claro que es la primera que se toma con simpatía los comentarios que han surgido ante el complicado momento por el que está atravesando.

VER GALERÍA

Pepe dio por sentado el asunto con un sarcástico comentario: “Las celebridades tienen miedo, así de: ‘¿iré a Hoy? No, mejor no… dejemos que las cosas cambien, una limpia’”. Dicho esto, la conversación siguió su curso aunque sin perder la comicidad con la que se venía desarrollando desde el primer minuto.

Tania Rincón se sincera sobre la dura pérdida que enfrentó: 'Pensé que nunca me iba a pasar'

La solidaridad entre Tania Rincón, Galilea Montijo y Andrea Legarreta

Luego de anunciar su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo se mostró agradecida por el apoyo y la compañía que ha recibido de Andrea Legarreta y Tania antes estos momentos de cambios que están pasando: “Esto que nos está pasando al mismo tiempo a mi Tania, a mi Andy, que mucha gente podría burlarse de esto y podría hasta parecer una mala jugada de la vida, déjenme decirles y compartirles también que yo sí creo mucho en Dios, no en su casualidades, pero sí en sus causalidades, y por algo nos puso en esto momento esta prueba juntas y compartirles que en este proceso, que es muy doloroso… en estos momentos en los que nos veíamos, que obviamente la gente no sabía, pero con sólo vernos, nos limpiábamos las lágrimas, con sólo vernos nos apapachábamos el alma”, comentó la conductora la semana pasada en Hoy.