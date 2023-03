Los hábitos alimenticios de Gwyneth Paltrow que la han puesto en el ojo del huracán

Si se pensaba que el video en el que Gwyneth Paltrow compartía el cómo se coloca el bloqueador solar sería el único que la pondría en la mira de las críticas en redes sociales, se tenía que esperar a lo que sucedería al compartir lo que come en un día. Lo que parecía una conversación de lo más casual e inofensiva durante su participación en el podcast The Art of Being Well con el Dr. Will Cole -quien no es médico, sino lleva el título por un doctorado en quiropraxia- ha derivado en una ola de críticas sobre sus declaraciones, con todo tipo de expertos y personalidades manifestándose en contra de lo que se habló en el programa. Tal como sucede desde que inició su proyecto Goop, que ha transformado de un simple blog de estilo de vida a todo un imperio multimillonario de productos y recomendaciones, Gwyneth es sumamente abierta al compartir sus hábitos y preferencias, lo que en más de una ocasión la ha puesto en el ojo del huracán.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Te contamos qué es la osteopenia que sufre Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow reflexiona sobre su 50º cumpleaños con una espectacular foto en bikini

¿Qué es lo que ha dicho Gwyneth en esta ocasión?

En Tiktok corre un video que ha sido replicado un sinfín de veces, en el que durante la charla de una hora con el Dr. Cole, se escucha a Gwyneth describiendo su ‘rutina wellness’. “Ceno temprano en la noche. Hago un buen ayuno intermitente. Usualmente como algo a las 12 y en la mañana como cosas que no eleven el azúcar en mi sangre, así que tomo café. Pero en verdad me gusta comer sopa en el almuerzo. Como un caldo de huesos a la hora de la comida muchos de los días. Trato de moverme durante una hora, así que ya sea que camine, o haga pilates o haga mi (entrenamiento) de Tracy Anderson. Y después me cepillo en seco y me meto en el sauna. Así que hago mi sauna infrarrojo por 30 minutos y después para cenar trato de comer algo de acuerdo a (la dieta) paleo, así que muchos vegetales. Es muy importante para mí el sostener mi desintoxicación”.

¿De dónde vienen las críticas?

Desde usuarios de la aplicación, hasta algunos expertos o personas que tienen problemas con algún tipo de desorden alimenticio han decidido tomar la palabra ante lo que han llamado la ‘alarmante’ cantidad de comida que Gwyneth mencionó en su día a día. No solamente por la bajísima cantidad y el bajo contenido calórico, sino también porque sumó ejercicio que implica una quema de calorías. Los expertos han pedido no glamurizar este tipo de prácticas. Tal como ha sucedido en otras controversias en las que se ha visto involucrada, expertos en el tema han dejado claro que no es algo deseable el mantener un régimen de este tipo. Esto sucedió también cuando Gwyneth compartió la poca cantidad de bloqueador que usa en el día, la cual está muy por debajo de lo recomendado por los médicos expertos cuando de piel se trata.

VER GALERÍA

Los 2 alimentos saciantes que Gwyneth Paltrow toma por la mañana

¿Qué más ha dicho Gwyneth sobre su dieta?

Dado a que Gwyneth fundó Goop en el 2008, ha compartido un sinfín de detalles de su dieta y hábitos a lo largo de los años. De hecho, curiosamente, aunque en estas palabras habla de muy poca cantidad de comida, al entrar a la cuenta de Instagram de la actriz, lo que predomina son imágenes de recetas y platillos.

Fue precisamente en el 2021, cuando en esta misma línea compartió un poco de un par de alimentos saciantes que no faltan en su cocina. Según contaba, tanto ella como su hija Apple comienzan las mañanas con el suplemento nutricional de su marca, Goop Glow Superpowder. Según contaba la jovencita, su madre “no come nada a excepción de dátiles y manteca de almendras, así que tomará eso”.

En el polémico podcast, Gwyneth también reveló que es una firme creyente en la aplicación de algunos suplementos de forma intravenosa, de hecho, comenzó la grabación llevando uno de estos aplicadores en el brazo.

Sobre su predilección por el ayuno intermitente, Gwyneth no solo ha hablado en este podcast, sino que escribió un libro al respecto bajo el título Intuitive Fasting (ayuno intuitivo). En el prólogo de esta publicación, la ganadora al Oscar escribió: “De todas las diferentes maneras de comer que he probado a lo largo de los años, desde macrobiótica hasta el veganismo o las limpiezas de las que les ahorraré los detalles, esto es lo que ha funcionado para mí, comer intuitivamente. Cuando como lo que se siente bien para mí, es cuando me siento mejor”.

VER GALERÍA