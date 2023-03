Eiza González deslumbra con su sensual look en la premier de su nuevo proyecto La actriz dio una lección de estilo al aparecer con su revelador vestido de encaje

De la glamurosa fiesta post Oscar a la celebración por el lanzamiento de su más reciente proyecto televisivo, así son los días de Eiza González por la ciudad de Los Ángeles, mientras conquista miradas durante su paso por cualquier evento público. Una vez más, la guapa actriz acaparó los reflectores al asistir puntual a la premier de su nuevo proyecto, la serie televisiva titulada Extrapolations, la cual estará disponible a través de la plataforma Apple TV. Dando muestra de su destreza para reinventarse en cada ocasión especial, la mexicana caminó por la alfombra luciendo espectacular de los pies a la cabeza, un instante que no pasó desapercibido y que sin duda ha avivado la conversación entre quienes siguen de cerca su carrera.

Eiza posó para la lente de los fotógrafos con la seguridad y el porte que la distinguen. Pero lo impecable, elegante y sexy de su look fue el elemento que puso el toque extraordinario a esta especial ocasión. Para dar una merecida lección de estilo, la intérprete lució un vestido lencero con encaje en color blanco, un diseño que se acopló a la perfección a su figura, potenciando su sensualidad gracias al pronunciado escote del mismo. Esta pieza, firmada por Stella McCartney, también destaca por su caída asimétrica. Sin duda, una pieza imprescindible en el espectacular guardarropa de Eiza, siempre pendiente de las ultimas tendencias y de cuidar cada detalle en la presentación de cada uno de sus proyectos.

Como era de esperarse, la actriz cuidó ante todo la naturalidad al elegir un maquillaje nude para la ocasión. Así mismo, llevó su melena larga y oscura peinada en ondas, lo que hizo resaltar la belleza de su rostro en cada una de las fotografías para las que posó durante su caminata por la alfombra. La discreta joyería, de pendientes largos color plateado, un anillo y prescindiendo de brazaletes, fue otro de los aciertos en el look de la mexicana, que además eligió coordinar su atuendo con unas sandalias de tiras plateadas de la firma Casadei. De esta manera, Eiza vuelve a consolidarse como una de las estrellas latinas más distinguidas por sus looks, echando mano de las actuales tendencias y de la creatividad a la hora de aparecer a cuadro.

En Extrapolations, Eiza interpretará el papel de Eloide, compartiendo créditos con estrellas como Tobey Maguire, Marion Cotillard, entre otros. Esta historia, a cargo de Apple TV, se centra en los estragos e impactos que tiene en la vida de los seres humanos el cambio climático, a través de ocho historias entrelazadas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia. Al respecto, Eiza ha hecho una reflexión sobre la situación, destacando la conciencia que debe existir en los seres humanos sobre sus hábitos de consumo. “Tienes que considerar todo el consumo, cuánto plástico estás usando… creo que eso realmente hace la diferencia…”, contó la mexicana para los micrófonos de ¡HOLA! TV durante su paso por la alfombra de la premier, a la que se dio cita todo el elenco de esta producción que se estrena el próximo 17 de marzo.

Los espectaculares 33 años de Eiza

Fue en enero pasado cuando Eiza González dio la bienvenida a sus 33 años. En medio de su creciente éxito profesional y de la enorme estabilidad en su vida, la actriz dio la bienvenida a esta nueva etapa, cobijada por el amor de sus seres queridos. “Hoy eres una hermosa, elegante y tenaz mujer que ha trabajado con ahínco por sus objetivos, me siento muy orgullosa y plena como madre, tu andar ha sido cauteloso, pero con pasos firmes, tu corazón es compasivo y eso me enorgullece aún más. Disfruta la vida, mi amor hermoso, y que el universo te llene de paz, de amor, de mucha salud y sobre todo que sigas tan elocuente como hasta ahora. Te amo con todo mi ser y te abrazo a la distancia, tu hermano y yo aquí en la tierra, y tu padre desde el cielo, que ahí estoy segura de que no encuentra lugar de lo orgulloso que se siente de ti. ¡Te amamos con todo nuestro ser cosita hermosa! ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, escribió su madre, Glenda Reyna.

