Carlos Rivera explica por qué no usa su anillo de matrimonio en los shows El cantante se sinceró sobre los motivos por los que no lleva su sortija de casado frente a las cámaras

Fue hace más de seis años que Carlos Rivera comenzó a escribir a lado de Cynthia Rodríguez los capítulos de su historia de amor, la cual sellaron el verano pasado con una íntima boda religiosa, a la que asistieron únicamente sus familiares y amigos más cercanos. Desde que inició su noviazgo con la conductora, el cantante ha mantenido en total secreto los detalles de su relación con la firme intención de proteger lo que han construido a través de los años, una decisión que, según declaró, les ha permitido alcanzar la máxima felicidad y plenitud. Aunque no quita el dedo del renglón sobre la importancia que tiene para él la privacidad, el artista se ha ido abriendo de capa poco a poco tras el lanzamiento de su disco Sincerándome. Ha sido durante la promoción de su nuevo tour que Carlos ha contado los pormenores de su vida de casado, incluidos los motivos por los que no utiliza su anillo de matrimonio en conciertos y entrevistas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Como nunca, Carlos Rivera habla de su exclusividad con Tv Azteca: ‘No me pagaban nada’

La emotiva reflexión de Carlos Rivera al cumplir 37 años

En un acto de honestidad con sus fans, el intérprete de Sólo tú señaló en una entrevista con Televisa Espectáculos que su carrera artística y sus logros profesionales siempre serán del terreno público, pero que su faceta más personal sólo será del conocimiento de su esposa: “Me gusta separar la parte del artista con la parte de la persona, y de hecho, en ‘Quién es la máscara’ (el programa), una vez dije una frase que la dije en broma, pero no es tan en broma, de que al final yo como artista siempre voy a ser de mi gente, de mis fans, y yo como persona, pues ahí sí, le pertenezco a mi mujer y a mi familia”.

Carlos aclaró que, si bien, no suele llevar su sortija de nupcias arriba de los escenarios ni en sus encuentros con la prensa por temor a extraviarla, cuando está fuera de cámaras y del ojo público nunca se la quita: “Cuando trabajo la mayoría de las veces no me lo pongo y también porque si no luego se me pierde, pero después en mi casa, cuando estoy en mi vida normal, ahí sí lo traigo siempre”.

El cantante aprovechó la charla con el periodista de Televisa para dejar en claro la dichosa etapa por la que atraviesa de la mano de su esposa y confesó que llegar al altar fue una forma de festejar el gran amor que se han tenido desde que se conocieron: “Soy feliz, la verdad. Tenemos una vida muy tranquila, siempre la hemos llevado y realmente no es como que cambió nada porque ya teníamos mucho tiempo juntos, entonces fue más bien como la celebración”.

VER GALERÍA

‘Fue una pesadilla’, Carlos Rivera relata cómo se enteró de la muerte de su padre

Carlos Rivera revela qué canciones le ha dedicado a Cynthia Rodríguez

El cantante mencionó en una sincera charla con Linet Puente para el programa Ventaneando que su nuevo álbum discográfico contenía varias canciones que retratan pasajes de su historia con Cynthia. Explicó que una de ellas es Un viaje a todas partes, la cual recopila aquellos momentos que los han marcado como pareja: “Esta canción que habla de las cosas más bonitas e, incluso, de las no tanto, que por eso dice: ‘cuando nos fuimos lejos de aquí, cuando huímos de todo y de todos’”.

Otro de los temas más significativos de su amor es La Carta, con el que Carlos le pidió matrimonio a la también cantante: “Ha sido, de verdad, lo mejor que me ha pasado en la vida, yo busqué proponerle matrimonio y lo hice un año antes, nos lo guardamos, pero ya cuando se planeó fue: ‘¿dónde lo vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?’. Quisimos que fuera muy íntimo, realmente era sólo la familia”.

VER GALERÍA