En su visita a México, Paulina Rubió recuerda a Susana Dosamantes: ‘Mi madre se fue como una estrella’

Paulina Rubio está en nuestro país y lo está disfrutando al máximo. Como hace cada que visita México, ha estado aprovechando para reunirse con sus amigos, tal como lo hizo ayer durante la gala de Cartier realizada en el Museo Jumex, evento al que arribó de la mano de su gran amigo Eugenio López. Después de derrochar estilo con un espectacular vestido de gala rojo, esta mañana, La Chica Dorada volvió a partir plaza a su llegada a Televisa, un lugar lleno de recuerdo para ella, tal como se lo contó a los conductores de Hoy que la sorprendieron con un video de la vez que la cantante y su mamá, Susana Dosamantes, acudieron juntas al matutino: “Qué mujerón, qué hermosa, qué mamá, qué amiga, qué bonita”, comentó al ver a su madre en pantalla.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para Paulina regresar a Televisa es reunirse con la familia con la que creció, así se lo confesó a Raúl Araiza con quien compartió mucho tiempo en la infancia debido a las muchas veces que su papá dirigió a su mamá en el cine: “México es precioso, es celebración, son amigos”, confesó. Durante esta charla, la cantante abrió su corazón y recordó cómo fue la partida de su mamá: “Ella se fue como se tenía que ir como una estrella fugaz, sin preguntar mucho, todavía hay que esperar para poder entender, pero la vida es corta y mis niños son muy jóvenes y hay que seguir más conectada que nunca con la verdad, con la salud, porque el tiempo es oro”, puntualizó la intérprete de Ni una sola palabra.

VER GALERÍA

Como parte de su paso por nuestro país, La chica dorada también le concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, para el programa De primera mano, en la que recordó cómo era su infancia en los pasillos de Televisa: “Ella (Susana Dosamantes) estaba haciendo Amalia Batista, yo estaba haciendo mi tarea en el camerino y empecé a ver que estaba haciendo una fila muy larga los niños, fui y me hice la fila y era para lo de Timbiriche y me quedé”, recordó Paulina quien acudió a la audición sin avisarle a su mamá quien se enteró días después cuando la llamaron para informarle que su hija había sido seleccionada para la banda que terminó marcando con su música a toda una generación: “No tuve otra realidad, amo lo que hago, amo mi carrera, disfruto mucho mi catálogo, disfruto mucho sacar canciones inéditas”, reveló cuando el periodista le preguntó cómo vivió su infancia.

Como pocas veces, Paulina se abrió de capa y habló de sus dos grandes motores, sus dos hijos, Eros y Nico quienes, contó, tienen personalidades muy similares a las que poseen ella y Enrique Rubio, su hermano: “A mí (se parecen sus hijos). Tienen algo de sus papás, pero los dos se parecen, tienen cosas muy similares entre los dos, de carácter muy diferentes, Eros es yo, es el fuego de la familia y Nico es agua, es transparencia, es bonachón, es como Enrique y Eros soy yo”, explicó la cantante. También se animó a hablar de la gran relación que sostiene con su hermano de quien es muy cercana gracias a la unión que fomentó entre ellos su mamá: “Es mi único hermano, somos muy parecidos, no en el carácter, ni en la vida, sino en la forma de hablar, en lo que nos gusta comer, mi mamá marcó mucho en nosotros, en nuestra forma de ser, somos muy ella”, explicó.

VER GALERÍA

El consejo más valioso de Susana

Durante esta entrevista, Paulina se mostró muy tranquila a la hora de hablar de su pasado amoroso: “A lo mejor no escogí bien, pero mi mamá me dio herramientas para seguir firme, no importa equivocarse, está bien, te hace mejor. Son nuevos obstáculos de los que no sales de la misma manera, te vuelves mejor, no importa si pierdes, porque para ganar hay que perder. Susana siempre me lo explicó muy bien, la vida es una, nadie se pasa de la raya”, dijo. Por último, La chica dorada confesó que antes de la partida de su mamá compartieron grandes momentos debido a la pandemia: “Dios nos dio tiempo de despedirnos, sin saberlo, mi madre se fue como una estrella, con su estela y eso es lo único que tengo como realidad, entonces, con eso me quedo, hay que seguir adelante”, añadió.