Eugenia Cauduro habla del trágico suceso al que sobrevivió

Diversos acontecimientos han marcado la vida de Eugenia Cauduro. Sin embargo, la actriz se siente agradecida por su fortaleza para salir adelante de cada uno de los sucesos en los que incluso su vida corrió peligro. Como pocas veces, la actriz de telenovelas reveló uno de los episodios más fuertes a los que se enfrentó, cuando en el pasado logró sobrevivir a un incendio que implicó que fuera trasladada de emergencia al hospital. Sincera como suele ser con su público, la intérprete narró parte de ese suceso, recordando las palabras de uno de los médicos, quien debido a la magnitud del siniestro le aseguró era casi extraordinario que estuviera a salvo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable como suele ser con la prensa, Eugenia se refirió a esos instantes en que se vio vulnerable, enteramente segura de que si todo logró favorecerle es por una razón importante. “He tenido encuentros cercanos con la muerte; un accidente, un incendio. Cosas fuertes que no he hablado mucho de mi pasado, pero estoy cien por ciento segura que si estoy aquí es porque tengo una misión y soy muy creyente. No soy religiosa pero soy muy creyente y soy muy agradecida con mi Señor, con mi ser superior por mantenerme aquí…”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Al ahondar en sus declaraciones, Eugenia recordó el fuerte incendio al que sobrevivió en su departamento años atrás, un instante en el que por fortuna pudo ser alertada por sus vecinos. “Se me incendió un departamento hace muchos años, se incendió todo menos donde me quedé yo dormida. Cosa muy milagrosa, me despertaron los vecinos y pues estaba todo lleno de fuego y donde estaba yo dormida ahí había un ángel…”, compartió la también modelo durante la reveladora charla, siendo esta la primera vez que aborda este tema de manera pública.

VER GALERÍA

Fue tal la magnitud del siniestro, que Eugenia tuvo que ser atendida de emergencia, según recuerda la actriz, quien últimamente ha tenido gran apertura al hablar sobre los diversos aspectos de su vida personal. “Me llevaron al hospital toda negra, ya me había respirado un teléfono, estos de disco, se había derretido a mi lado…”, agregó. Así mismo, evocó el instante en que uno de los médicos que la atendió le dirigió un mensaje que por varios años ha resonado en su cabeza. “El doctor dijo: ‘Científicamente ya no tendrías ni que estar aquí’. Y ahí me entero de que la gente en los incendios, que tristemente ha fallecido, ni lo sienten…”, explicó.

El regreso de Eugenia Cauduro a las pantallas

Entusiasmada, Eugenia Cauduro retomó su carrera en la actuación enteramente motivada por el apoyo de su público. Ante la incertidumbre del por qué, en el pasado, se alejó de las pantallas, reveló que atravesó por un proceso personal complicado; un divorcio y una depresión que la llevó a caer en la adicción por el azúcar. “Se me olvidó Eugenia que siempre fue pretendida no quería nada con nadie. Inconscientemente me descuidé, engordé, solo en terapia salió. Un día una amiga me dijo: ‘Cómete un chocolate’. Yo de verdad traía una depresión… hice una adicción terrible al azúcar y así me seguí, y nunca me di cuenta en qué momento de ser talla 5 terminé siendo talla 14. Subí 33 kilos…”, dijo para el programa televisivo El Minuto que Cambió mi Destino. Ante esta situación nada la detuvo para ponerse de pie, por lo que un buen día decidió volver a las pantallas. “Hasta que empecé a grabar, ese nuevo cuerpo me dio oportunidad de hacer nuevos personajes. Le tengo mucho qué agradecer a esa etapa, todo lo que he aprendido…”, confesó.

VER GALERÍA