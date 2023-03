Marimar Vega revela que está lista para embarazarse este mismo año

Hace unas semanas, Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez celebraron su primer aniversario de bodas de lo más enamorados, una etapa que han vivido entre viajes, trabajo y por supuesto, mucho amor. En medio de este gran momento, la pareja ha decidido dar un paso muy importante en su vida como pareja, pues con plena ilusión han comenzado a prepararse para un posible embarazo, un anhelo que buscan hacer realidad este mismo año y en el cual ya se encuentran trabajando. Así lo ha revelado la actriz en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad se refirió a esta etapa de su vida en la que ha decidido explorar su faceta de madre.

Fue durante un encuentro con la prensa, que Marimar abrió su corazón para hablar sobre el proceso personal que atraviesa ahora que ha decidido convertirse en mamá, y de cómo la presión social y su reloj biológico han influido para acelerar este proceso. “Por supuesto que lo social tiene que ver, también creo que como mujer el tema de la maternidad es inevitable que no esté presente, ahí la edad juega mucho, y pues sí, cambia la piel, cambia el cuerpo”, dijo la intérprete de lo más sincera, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

En ese mismo sentido, la intérprete reveló que tanto ella como su esposo esperan poder hacer realidad su sueño de convertirse en papás este mismo año, dejando en claro que es algo por lo que ya no quiere esperar más. “Por un factor de edad, o sea si yo pudiera extender esto así de cuatro años más, igual lo extendería, pero no, ya ahorita, es algo que sí queremos hacer este año, también es tomar decisiones, pero ya es el año en el que tengo que hacerlo”, expresó.

Por otro lado, Marimar se dijo dispuesta a compartir todo su proceso con sus seguidores en sus redes sociales, pues le gustaría hacerle saber a otras mujeres y parejas que no están solas, y que a través de su experiencia se sientan acompañadas, esto con la finalidad de contribuir a quitar la presión social que se ejerce sobre las mujeres respecto a la maternidad y la fertilidad. “El tema de la fertilidad es un tema, sobre todo en esta época. Antes las mujeres no sufrían de infertilidad, muchas mujeres sufren por tratar de ser mamás, y por eso está padre que se hable, yo por eso lo hablo, porque creo que desde este lugar, (puedo decir) a todos nos puede pasar estas cosas, que no estás sola, que también las mujeres pierden bebés, que a veces no podemos embarazarnos, que a veces hay que hacer tratamientos”, comentó. “Creo que desde ese lugar, al momento de compartirlo se le va quitando la presión social de que sea un tema tabú, y si de repente yo, que yo no pudiera tener hijos, decirlo, poder decirlo, y decir: ‘no pude’, y abrir la conversación”, agregó.

Un año lleno de amor

Fue el pasado 27 de febrero cuando Marimar Vega acudió a sus redes sociales para recordar el día en el que, con total ilusión y los sentimientos a flor de pile, selló su historia de amor con Jerónimo Rodríguez al darse el ‘Sí, acepto’. A través de sus historias de Instagram, Marimar compartió algunas imágenes del día de su boda, recordando así la ocasión en la que, tomada de la mano de Jerónimo, comenzó una nueva etapa de vida en la que el amor ha sido el principal aliciente. “Un millón de veces sí. Te amo, Jerónimo”, se puede leer en un mensaje que la protagonista de series como El Juego de las Llaves adjuntó junto a un video del momento en el que de lo más ilusionada le juró amor eterno a Jerónimo.

