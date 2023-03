Más sincero que nunca, Alberto Guerra admite: ‘Si seguía donde estaba iba a perder a mi familia’

Como nunca antes, Alberto Guerra se abrió de capa en una sincera conversación que sostuvo con su cuñada, Marimar Vega y con el conferencista colombiano Efrén Martínez en el estreno del podcast El rincón de los errores, donde el actor abrió su corazón para hablar del que considera el error que más le ha enseñado en la vida: su problema de excesos. Con el objetivo de ayudar a otros con su testimonio, el cubano reconoció que su familia fue el motor que lo impulsó a dejar atrás aquel estilo de vida y comenzar un camino de introspección en el que se encuentra trabajando actualmente: “Yo creo que todos los que pasamos por esto necesitamos un detonante. Mi detonante fue ese, mi mujer y mis hijos. Tu hermana y tus sobrinos”, le confesó el actor a Marimar.

Para Alberto la paternidad siempre ha sido el papel más importante de su vida; sin embargo, tras el nacimiento de su hija mayor, Penélope, se juró no volver a ejercer esta faceta a la distancia, razón por la cual, la llegada de su hija Lúa, vino con una serie de aprendizajes que lo hicieron madurar: “Yo tengo una hija mayor, que ya tiene 21 años, yo me separé de su madre cuando tenía dos, tres años, y lo único que yo tenía claro en la vida, hasta antes de tener a Lúa, era que yo no quería volver a ser papá a la distancia y el detonante fue ese, tal cual, si seguía donde estaba iba a perder a mi familia, iba a volver a caer en eso que yo no quería”, confesó el actor quien, tras la llegada de su hija con Zuria Vega decidió alejarse del alcohol y las drogas.

Alberto narró cómo fue que se dio cuenta que los excesos no estaban alineados con el estilo de vida que quería para él y su familia: “Yo fui durante muchos años adicto funcional, yo trabajaba, me iba muy bien, la gente cercana a mí no sabía que yo tenía un problema como tal. Yo creo que fueron los últimos dos años de mi adicción activa en que ya no era funcional, ya me estaba cobrando una factura que antes no. Para poner un ejemplo muy claro, las crudas, de no tener cruda, empecé a levantarme a la una de la tarde, eso ya me provocaba un problema, porque ya había una niña a la que había que cuidar. En realidad, ahí me di cuenta de que tenía un problema”, se sinceró el actor quien, tuvo que acercarse a varios programas para encontrar su camino hacia la sobriedad: “Yo juraba que en cualquier momento iba a poder decir, ya hasta aquí está bien”.

En el momento en que tuvo que levantar la mano y compartir con sus seres queridos que estaba atravesando por este problema, Alberto descubrió el nivel de empatía de su esposa quien, se convirtió en su principal apoyo en esta etapa: “Tuve la gran suerte de tener un ser humano al lado de un nivel brutal, con una inteligencia emocional que yo no tenía, que no era capaz de tener. Yo ni siquiera sé, si yo hubiera sido Zuria hubiera hecho lo que ella hizo, ni siquiera lo sé, pero ella lo hizo y eso me salvó, literal. Me salvó de perder lo que no quería perder”, confesó el actor quien explicó por qué, a pesar de que su familia fue su motor, no es la responsable de su felicidad: “Tenemos que buscar las razones reales, eso me ayudó para agarrarme de ahí, pero ahí empieza la chamba, ahí empieza la revisión, confrontarte y darte cuenta por qué sí lo necesitas”, dijo.

El error que marcó su vida

Con el objetivo de que los invitados a su podcast compartan las reflexiones a las que han llegado tras atravesar situaciones complejas como estas, Marimar Vega y Efrén Martínez quisieron saber cuál fue el error favorito de Alberto, ese que ha cometido más de una vez: “Mi error favorito sí fue haber probado las primeras drogas, me ha llevado por una vida bastante movidita y en los últimos años de mucho trabajo interno”, dijo. En medio de este proceso de sanación, Guerra ha encontrado en la sinceridad el mayor reto: “El mayor golpe al ego fue el tener que aceptar que eres un mentiroso es dolorosísimo. El tiempo es el mejor aliado”, comentó el actor quien, por último, explicó por qué sus hijos son lo más importante en su vida: “Encontré algo más importante que yo mismo”, finalizó.