Erik Rubín revela que sigue viviendo con Andrea Legarreta El intérprete contó que ya prepara su mudanza de la casa familiar, algo que no ha resultado sencillo para él

No fue sencillo dar el paso, pero guiados por el consejo de un profesional, Erik Rubín y Andrea Legarreta tomaron la decisión de separarse, esto tras poco más de dos décadas de matrimonio. Aunque se trata de una decisión meditada meses atrás, fue a finales de febrero cuando hicieron pública la noticia, dejando claro que todo ocurría desde el amor. Ahora, cada uno por su lado comienza a trazar planes de manera individual, y aunque Rubín asegura que sigue viviendo en casa con Andrea y sus hijas, Mía y Nina, ya prepara su mudanza, la cual ocurrirá en próximos días, algo que le ha resultado difícil de asimilar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como pocas veces, Erik habló de cómo transita por este momento de cambios en su vida, preparado para iniciar esta nueva etapa viviendo solo, situación que de alguna manera ha sido compleja pero que se dará en poco tiempo. “No he salido, está pronosticado para que sea en dos semanas, semana y media. Claro que voy a extrañar (viviendo solo), es más, no me quiero salir, esa es la verdad porque además como te lo digo, las cosas están muy bien pero tenemos que hacer el ejercicio…”, dijo el músico en entrevista con Maxine Woodside para Radio Fórmula. En ese espacio además puso en alto el fuerte cariño que prevalece entre él y Legarreta, felices de haber tomado esta decisión desde la madurez.

VER GALERÍA

En otro momento de la charla, Erik señaló que el hecho de mudarse del hogar familiar es un asunto que ha traído consigo un golpe emocional, aunque el mayor consuelo en toda esta transición es la armonía que existe entre él y los suyos. Así mismo, se mantiene enteramente optimista, seguro de que todo retomará el cause en el momento indicado. “Imagínate, muchas noches con pesadillas, sin poder dormir bien, pero yo soy una persona muy positiva y sé que todo esto nos va atraer cosas buenas y que ya nos está trayendo cosas buenas porque desde el amor todo funciona, todo es perfecto, todo se acomoda…”, dijo el intérprete, quien por ahora también se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales, especialmente en el Cumbia Machine Tour, en el que comparte créditos con su hija Mía.

VER GALERÍA

La dura decisión de separarse

Sin más preámbulo, Erik Rubín compartió cómo fue que él y Andrea Legarreta llegaron a la conclusión de que la separación era lo mejor para ambos, en espera de descubrir la posición en la que cada uno se encuentra. “La verdad es que es algo que de alguna manera ya habíamos asimilado porque es algo que veníamos planeando desde hace meses. Lo que seguimos aquí fue la sugerencia del terapeuta, es algo que nos habían sugerido hace ya algunos años. No es fácil tomarlo pero sabemos que es algo para bien, porque tenemos que darnos cuenta en dónde estamos porque hay un inmenso amor…”, explicó.

En su charla, además de compartir que sus hijas se encuentran bien ante tal circunstancia, Erik hizo énfasis en la forma tan positiva en la que se ha dado todo, feliz de que tanto él como Andrea mantengan intacto el lazo afectivo que han logrado construir a través de los años. “Lo que ustedes vieron de nosotros es real, y sigue siendo real, y por eso no hay ni odio, ni pelea, ni bronca… Este ejercicio, a ver qué pasa, sin duda la parte familiar y todo va muy bien pero queremos ver nosotros como pareja en dónde estamos…”, dijo el cantante. En ese mismo espacio, dijo estar agradecido por todo el amor que han recibido, no solo de sus más cercanos, sino también por parte del público que sigue sus respectivas carreras.

VER GALERÍA