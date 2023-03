De la mano de las mujeres de su vida, El Canelo anuncia su pelea en Guadalajara

A más de 12 años de su última pelea en territorio mexicano, Saúl El Canelo Álvarez está listo para regresar por la puerta grande a nuestro país con el combate que protagonizará el próximo 6 de mayo en su natal Guadalajara, Jalisco. De la mano de las mujeres más importantes de su vida, ayer por la tarde, el boxeador arribó al Estadio Akron, en Zapopan, donde confirmó que su rival será el británico John Ryder. En tan importante cita, el campeón mundial protagonizó un tierno momento con su abuelita, doña Teresita, con quien posó junto a todos sus cinturones de ha ganado a lo largo de su carrera. Aprovechando que estaba en casa, El Canelo estuvo arropado por varios miembros de su familia como sus hermanos, sus cuñadas, tíos y primos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Orgulloso de regresar en la tierra que lo vio nacer, el boxeador ingresó a la conferencia de prensa con la canción México lindo y querido de fondo, interpretado por Alejandro Fernández, quien en la última pelea de Álvarez en Las Vegas, se encargó de cantar el tema de entrada a la pelea. El deportista ingresó al estadio de la mano de su esposa, Fernanda Gómez, quien lució guapísima con una playera corta, firmada por Versace, y una falda rosa, un atuendo muy favorecedor con el que lució como una Barbie de la vida real. Por su parte, la pequeña María Fernanda llevó un pants blanco con la bandera de México, como los que usa el staff del boxeador, dando lecciones de carisma, la niña sujetó su cabello en dos chongos altos.

VER GALERÍA

El Canelo se encontró por primera vez con su rival en esta conferencia que, a pesar de ser privada, convocó a varios de sus fanáticos a las afueras del estadio donde juega El Chivas: “Muy contento de estar aquí, emocionado después de 12 años de no venir a mi casa y poder traer todo lo que he logrado en estos años, me siento muy contento y orgulloso”, comentó el mexicano durante esta charla con los medios en la que también estuvo presente el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez: “No es fácil hacer una pelea de esta magnitud, pero lo que se quiere, se puede y yo quería pelear aquí en mi tierra, en Jalisco y estoy muy contento de estar aquí, agradecido con el gobierno que nos dio todas las facilidades, el permiso, eso se agradece muchísimo”, comentó.

Aprovechando la presencia de muchos miembros de su familia, El Canelo posó con ellos en una imagen en la que la protagonista fue su abuelita, doña Teresita de con 83 años de edad, a quien le presumió los cinturones que ha conseguido a lo largo de su carrera. A través de su cuenta de Instagram, El Canelo publicó un video en el que compartió algunos detalles de esta presentación en la que reconoció que siempre soñó con volver a Guadalajara convertido en el mejor del mundo: “Me siento más motivado que nunca y cuidado con eso”, comentó el boxeador durante su encuentro con los medios.

VER GALERÍA

El Canelo, un hombre de palabra

Hace unas semanas, Adela Micha le contó a su público de La Saga que El Canelo Álvarez ya cumplió con la apuesta que realizaron en diciembre pasado por el Mundial de Qatar 2022, donde el boxeador apostó una botella de Petrus (un vino valuado en más de 120 mil pesos). La comunicadora aprovechó su programa para reconocer el compromiso del deportista: “Es un hombre de palabra porque, ¿se acuerdan de mi apuesta?, yo no había dicho, malamente, digo, a él sí le agradecí, en su momento, pero públicamente no había dicho que sí cumplió su palabra, como todo un hombre”, dijo Micha quien adelantó que esperará a su próximo encuentro con el boxeador para abrir este costo presente.