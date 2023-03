Marimar Vega sobre la entrevista que le hizo a su exesposo El Güero Franco: ‘Hablamos desde nuestra experiencia’

Este 14 de marzo es una fecha muy importante en la vida de Marimar Vega debido al lanzamiento de su nuevo proyecto uno que, sin duda, es el más personal que ha hecho, se trata del estreno de El Rincón de los errores, el podcast que realiza junto al conferencista colombiano Efrén Martínez, en el que abre su corazón con sus invitados para hablar sin tapujos de los errores y de cómo sobreponerse a ellos. Durante la alfombra roja de la premier de la serie Las Pelotaris 1926, protagonizada por su hermana Zuria, la actriz habló con la prensa de uno de los capítulos más esperados de su podcast, en el que entrevistó a su exesposo, Luis Ernesto Franco, de quien se divorció en 2018.

Dando lecciones de cordialidad, Marimar quiso incluir en esta primera temporada de este proyecto una charla con su expareja con quien, concluyó su matrimonio en los mejores términos. Sincera, Vega le confesó a la cámara de Ventaneando, por qué creyó que sería buena idea que ella y su ex compartieran los motivos de su ruptura: “Un divorcio es dolorosísimo y es bien difícil divorciarse. Cuando le hablé al Güero, le dije: ‘Bueno, hoy tú y yo estamos en un mejor lugar, ¿por qué no hablamos desde nuestra experiencia?, desde este lugar y ayudamos, por lo menos a compartirlo y a saber que uno no se va a morir si se divorcia, porque es muy duro”, puntualizó la actriz hace un año se casó con el reconocido director de fotografía, Jerónimo Rodríguez.

Sobre la situación que muchas famosos están atravesando tras anunciar el término de sus matrimonios, Marimar aseguró que, aunque no se atrevería a emitir comentarios sobre relaciones ajenas, sabe lo difícil que es enfrentar una situación como esta: “Yo no podría jamás dar consejos de eso, yo creo que las relaciones de pareja son complejísimas, los seres humanos somos complejísimos, nos hicieron creer que las cosas duran para siempre y dudo que sea el caso, creo que las relaciones duran lo que tienen que durar”, dijo. Marimar agradeció a su ex por la confianza de formar parte de este proyecto: “Así como él tengo muchos invitados padrísimos y justo vamos a hablar de eso, de nuestros errores, de nuestros aprendizajes y es un espacio muy vulnerable donde todos mis invitados se abrieron increíble y ojalá a la gente le sirva”, dijo.

Además de su exesposo, en esta primera temporada de El Rincón de los errores, Marimar invitó a grandes amigos y miembros de su familia como sus hermanos y su cuñado, Alberto Guerra quien se convirtió en el primer personaje en compartir su testimonio: “Está Zuria, está Alberto, está Maite, Bárbara Mori, Bárbara del Regil, está El Güero, está Michelle Rodríguez, Regina Blandón, está mi hermano, Macarena, son 12 episodios”, dijo. Desde hace cuatro años, cuando Marimar y El Güero anunciaron su divorcio, ambos dejaron claro que era una decisión de mutuo acuerdo: “En súper buenos términos, El Güero y yo somos grandes amigos, nos queremos mucho y nos llevamos muy bien”, declaró en aquel entonces a Ventaneando.

Los exesposos más cordiales

Antes de este nuevo encuentro entre los exesposo, Marimar y El Güero, los actores ya habían coincidido en el pasado durante la filmación de la cinta El testamento de la abuela, un proyecto en el que demostraron su madurez. Sobre cómo fue trabajar con su exesposo, Franco confesó en entrevista para el programa comandado por Pati Chapoy, en 2019: “El tiempo cura todo y sobre todo cuando son quiebres en buenos términos porque mi relación, siempre lo he dicho, no fue a consecuencia de un tercero, fue una decisión que tomamos juntos dijimos: ‘Yo voy para el sur y tú para el norte, ¿qué hacemos juntos?’ y así, en los mejores términos nos separamos, tanto así que podemos seguir trabajando juntos, que si nos vemos nos saludamos, que le deseo lo mejor, que quiero que sea feliz y que seguramente ella, quiere lo mismo para mí”.