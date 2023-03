Por primera vez, Eugenio Derbez habla del aparatoso accidente en paracaídas que sufrió su hijo Vadhir

Visiblemente recuperado de la fractura múltiple que sufrió en el hombro, Eugenio Derbez concedió una sincera entrevista a Ventaneando en la que reveló que su caída no ha sido el único accidente que ha enfrentado la familia, por primera vez dio a conocer que, durante las grabaciones de la nueva temporada de la serie De viaje con los Derbez, Vadhir sufrió una aparatosa caída en un paramotor, una especie de paracaídas con una hélice, del que se desplomó en medio de la selva. El mexicano reconoció que vivió momentos de angustia debido a que por más de una hora no supo del paradero de su hijo, por fortuna, el equipo de emergencia encontró a Vadhir bien, con lesiones menores y un dedo roto.

El cineasta le contó a Linet Puente que esta situación ocurrió antes de su caída: “10 días antes de mi accidente tuvimos otro accidente muy fuerte en la familia, muy fuerte. Nadie lo sabe, es más es la primera vez que lo digo”. Eugenio contó por qué durante la caída de Vadhir únicamente él lo estaba acompañando: “Estábamos en uno de los pocos días que nos dan de descanso en la serie, estábamos en una casa que nos rentaron en Jamaica, en los más alto de la montaña. Vadhir acababa de tomar un curso de parapente y dijo: ‘Estaría increíble poder volar’ -en un paramotor, porque tienen una hélice atrás-, yo le dije: ‘Vadhir, es el día de descanso, no quiero que te vayas solo, pero quiero quedarme a descansar’, me dice: ‘No, quédate, papá’ y le digo: ‘No, si vas, yo voy’”, recordó el cineasta.

Eugenio recordó que aquella tarde las condiciones climáticas no eran las óptimas, por lo que Vadhir comenzó a tener problemas para aterrizar, según le dijo a través de la intercomunicación que tenían en los cascos: “Me dijo: ‘Creo que no voy a poder’, le dije: ‘Vete para otro lado, pero no intentes aterrizar aquí’. Al estar tratando de aterrizar, de repente, no sé qué mueve, le llega un aire y lo veo, enfrente de mí, cómo se desploma, se le dobla el paracaídas y se desploma”. Conmovido, el actor reconoció que esa fue la sensación más dura que ha experimentado: “Lo que yo sentí no te lo puedo describir, estuvimos buscándolo como una hora, la gente que estaba por ahí, porque el equipo de producción no estaba, estaba un muchacho que nos dejan de chofer”, añadió.

Eugenio recordó la angustia que sintió al ver a su hijo desaparecer en medio de la selva: “A mí se me bajó la sangre, corría como loco. Aparte cayó en una parte donde no puedes ver, había árboles y era selva cerrada donde no puedes ni meterte, por supuesto que Vadhir está vivo, gracias a Dios, pero no te puedo describir lo que viví en esos momentos”. Por fortuna, el actor fue rescatado al poco tiempo: “Después supimos que tenía un dedo roto y estaba todo cortado por todos lados, pero estaba bien, afortunadamente vivo. Fue todo el día de hospital, búsqueda y luego el canijo chamaco, se quiso regresar a buscar las cámaras que traía, porque siempre vuela con tres cámaras, entonces mandamos a toda la producción y se logró. Es lo peor. Esa hora en la que yo no lo encontraba no se la deseo a nadie, fue muy feo”, contó el actor quien no compartió si las imágenes que captaron las cámaras de su hijo serán compartidas en el reality.

El viaje de padre e hijo que hicieron

Tras compartir este momento de angustia, padre e hijo decidieron emprender un viaje por su parte, aventura donde Eugenio sufrió el accidente que lo tuvo en cama durante varios meses: “Justamente es cuando me dice Vadhir: ‘Papá quiero hacer un viaje contigo’, es cuando hacemos este viaje, él y yo solos donde me rompo el hombro jugando realidad virtual en un cuarto. Yo le digo: ‘No puedo creer que tú te hayas caído de un paracaídas y te hayas roto un dedo y yo me haya caído del piso y me haya roto el hombro en 17 pedazos’. De ahí tomé la rehabilitación como religión, me decían toma dos veces por semana, tomaba tres o cuatro, porque no me daban más, era una hora y tomaba dos, estoy muy bien, mejor de lo que los doctores esperaban”, finalizó el histrión.