Zuria Vega y Alberto Guerra echan por tierra los rumores de una supuesta crisis matrimonial

Motivada por sus recientes logros profesionales, Zuria Vega comparte este grato momento de la mano de su esposo, Alberto Guerra, con quien se casó hace casi una década. Como ocurre con las figuras públicas, la pareja de actores tampoco ha podido librarse de los rumores, pues recientemente han surgido versiones que abordan una supuesta crisis marital entre los dos. Dispuesta a aclararlo todo, la guapa intérprete, ahora protagonista de la serie televisiva Las Pelotaris, echó por tierra esas versiones, poniendo en alto el cariño que la mantiene unida al padre de sus hijos, con quien ha formado un equipo a lo largo de estos años. Del mismo modo, Alberto se pronunció sobre este tema, asegurando que nada de lo que se dice es cierto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Zuria concedió una entrevista durante la presentación de su más reciente proyecto, espacio en el que fue cuestionada por algunos reporteros en torno a la estabilidad familiar que ha construido con Alberto, quien por cierto estuvo presente en el evento para acompañarla. “Quien no tenga crisis en un matrimonio que venga y nos lo diga. Creo que estamos en un momento muy sólido, somos una familia, nos amamos mucho, tenemos dos hijos maravillosos y estoy muy contenta de que él pueda estar aquí, porque él está filmando fuera de México…”, dijo la actriz para los medios de comunicación reunidos en el lugar, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal de YouTube. “Siempre procuramos estar en los momentos importantes del otro y también pues podemos hacer este tipo de proyectos en donde nos tenemos que ir fuera y todo porque somos un equipo, y equidad con los niños y con todo…”, agregó.

VER GALERÍA

A pregunta expresa sobre las versiones que comenzaron a circular en días pasados, y que daban por hecho una supuesta crisis con Alberto, dijo: “Qué les digo, aquí estamos, felices. De pronto pues pueden surgir este tipo de cosas yo creo que como estamos trabajando mucho fuera en países, de pronto no nos ven en redes tanto juntos o no sé de dónde salgan pero juntos, perfectos…”, dijo tomando todo con calma, regalando a su vez una sonrisa a las cámaras. De esta manera, Zuria pone fin a cualquier especulación, orgullosa de la estabilidad que en estos instantes prevalece en su vida.

VER GALERÍA

¿Qué dijo Alberto Guerra sobre estos rumores?

Feliz de ser testigo del nuevo logro profesional de Zuria Vega, Alberto Guerra dijo sentirse contento de la década que lleva unido en matrimonio con la actriz, negando de igual manera que estén atravesando por una crisis o al borde del divorcio, como lo aseguró una publicación. De hecho, dijo estar distante de estas noticias, de las cuales solo se entera, asegura, en sus charlas con los medios. “No me entero, me entero cuando vengo aquí y hablo con ustedes y me dicen. Ahorita me acaban de enseñar una nota y me dicen: ‘Ya los están divorciando’. Eso sí te puedo decir que una de las claves del éxito como pareja dentro de este negocio es no dudar…”, explicó.

Finalmente, Alberto negó de manera rotunda todo lo que se comenta sobre su matrimonio. “Nosotros sabemos lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, no sale en ningún lado. Nada de lo que salga en algún lado tiene alguna veracidad porque nadie vive en la casa, a menos que mis hijos empiecen a dar nota…”, dijo en otro momento de la plática el intérprete cubano, tomando también los comentarios con sentido del humor.

VER GALERÍA