Eduardo Santamarina agradecido con Mayrín Villanueva tras 14 años de amor: 'Me ha enseñado mucho'

A lo largo de los años, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se han encargado de fortalecer su relación a través del amor que se tienen y de todas las experiencias, buenas y malas, vividas como pareja, las cuales les han dejado un sinfín de lecciones que han aprovechado al máximo y que han usado a su favor. Es por eso que, a 14 años del inicio de su historia de amor, los actores no pueden más que dar gracias por todo lo vivido en este tiempo y lo que juntos han logrado construir como individuos y como la familia que han formado. Algo de lo que Eduardo habló recientemente durante una entrevista, en la que con plena ilusión habló del increíble viaje que hizo a Nueva York con Mayrín para celebrar su 14 aniversario, y de lo mucho que tiene por agradecerle a la actriz tras estos años como matrimonio.

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Eduardo Santamarina habló sobre el reciente viaje que hizo con Mayrín a Nueva York con motivo de su 14 aniversario de bodas, mostrándose sumamente conmovido y emocionado al hablar de su vida al lado de la hermosa actriz. “Estuvimos muy bien, muy contentos, pudimos viajar, pero ya estamos de regreso”, expresó el intérprete durante una entrevista con el programa Despierta América, luego de ser cuestionado sobre la forma en la que celebró este importante aniversario con Mayrín. En ese mismo sentido, el actor no dudó en deshacerse en halagos hacia su esposa, mientras le agradecía públicamente por todo lo que han logrado construir, y todo lo que ha aportado a su vida. “Ella me ha enseñado mucho, sobre todo, a conocer a Eduardo, y eso se lo tengo que agradecer a mi mujer, la familia que me ha dado también, me siento muy orgulloso de ella”, agregó emocionado.

Al ser cuestionado sobre el secreto detrás de su relación, el actor fue muy transparente a la hora de responder, pues dijo, su matrimonio con Mayrín es el resultado del trabajo constante y de todos los días que como pareja han hecho a lo largo de estos años, algo de lo que Eduardo se dijo orgulloso. “Trabajar… solo por hoy, e irnos llevando una relación, día por día”, agregó el artista de 52 años, dejando en claro la admiración que tiene por su mujer.

Sin duda alguna, Eduardo atraviesa por un momento de plenitud en todos los sentidos, pues además de haber encontrado la estabilidad emocional con Mayrín y la familia que juntos han formado al lado de su pequeña hija Julia, así como los hijos que cada uno tuvo en sus relaciones pasadas, el intérprete ya se encuentra trabajando en la telenovela que lo traerá de regreso a la pantalla chica. “Disfruto mucho hacer villanos, yo me di a conocer por hacer el rol de bueno siempre, y ahora que estoy haciendo a los malos, no sabes cómo me divierto”, dijo el intérprete al hablar de su personaje en el melodrama Nadie como tú, la cual se estrenará próximamente.

Su historia de amor

Hace más de diez años Eduardo y Mayrín coincidieron en una telenovela, y sin imaginarlo, ésta se convertiría en el inicio de su historia de amor. Hace un par de años, ambos estuvieron juntos en el programa Miembros Al Aire, espacio en el que fueron cuestionados sobre el origen de su relación. “En una novela… En Juan Querendón…”, dijeron al referirse al melodrama de Televisa transmitido entre 2007 y 2008. “Fue al final de la novela cuando yo ya estaba hasta las manitas. La veía, la olía, la besaba… y decía: ‘yo quiero una mujer así’ y mira, gracias a Dios es la madre de mi hija…”, comentó durante la charla, refiriéndose a Julia, su hija que en común con Mayrín y que actualmente tiene 11 años de edad.

