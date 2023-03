Andrea Escalona pone fin a los rumores sobre su vida personal: 'Ya cualquiera puede decir cosas'

Luego de haberle dado la bienvenida a su primer hijo, Andrea Escalona atraviesa por un momento de suma felicidad de la mano de su pareja, Marco Estrada, con quien ha iniciado esta nueva etapa de vida con plena ilusión. Y aunque en el corazón de la presentadora de Hoy todo es alegría, no ha logrado escapar de los rumores y especulaciones en torno a su vida privada que han surgido a raíz de la llegada de su bebé. Sin embargo, nada de esto ha podido borrar la sonrisa del rostro de la presentadora, quien ha hecho frente a los rumores con una actitud totalmente positiva, tomándose con humor todo los que se ha dicho sobre ella y su pareja en los últimos días, dejando en claro que nada de lo que se dice es cierto y pidiendo hacer caso omiso a la información no verificada que se ha difundido en algunos medios.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa, que Andrea respondió con total sinceridad a los cuestionamientos sobre los rumores que se han hecho virales recientemente en redes sociales, los cuales han girado en torno a la paternidad de su pequeño, así como de su vida de pareja. Y aunque ha tratado de tomar con humor esta situación, lo cierto es que se mostró preocupada ante la forma en la que un rumor en redes sociales puede llegar a tomarse como cierto sin que la información sea verificada. “Saben que me preocupa, que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero sin nada (de pruebas), sácame una prueba, enséñenme una fotito, enséñenme algo de por medio”, dijo la presentadora con entre risas y un tanto desconcertada, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. “Ya no sé si me tiene que dar risa, perdón que me de risa…”, agregó.

Aunque Andrea Escalona ha sido un tanto hermética a la hora de compartir los detalles de su vida personal y familiar, en junio del año pasado, cuando aún no presentaba a su pareja de forma pública, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez, compartió en una entrevista algunos detalles de su relación con Marco y cómo fue que se dio el enamoramiento entre los dos. “Desde que lo conocí, a los tres meses dije: 'Él será el papá de mis hijos' y eso no lo había pensado de ningún novio”, comentó la presentadora. “Es un gran chavo, una buena persona, un hombre de valores, su familia es increíble, me han tratado bien desde el día uno. Tiene unos papás maravillosos, una hermana y estoy segura de que mi bebé va a caer en las mejores manos por parte de su familia paterna, con esos abuelos a todo dar, esa tía tan buena gente”, expresó en una entrevista con la revista TVyNovelas.

¿Le gustaría llegar al altar con Marco?

Feliz por todo lo que está ocurriendo en su vida a nivel personal, Andrea Escalona vive un día a la vez, disfrutando al máximo de su maternidad y construyendo los primeros cimientos de su familia al lado de su pareja. Es por eso que, a pesar de no tener prisa a la hora de pensar en el futuro con Marco, Andy ha dejado muy en claro que le gustaría formalizar su relación con el padre de su hijo en algún momento. “A mí me gusta la (idea de la) boda. También vino como todo junto, empezamos la relación, vino la cigüeña, tenía muchas ganas de escribirle a la cigüeña, le escribimos a la cigüeña, nos contestó luego, luego, y la verdad es que sí soy muy tradicional, también, el día de mañana le quiero dejar un ejemplo de valores y de familia a mi hijo”, expresó en una entrevista con la revista TVyNovelas.

En ese mismo sentido, Andrea se encargó de dejar en claro que, aunque por ahora no es algo que esté dentro de sus planes a corto plazo, considera que la boda será un paso que dará de la mano de su pareja en el momento en el que ambos sientan que es el adecuado. “A mí sí me gustaría. Tampoco creo que estemos en 1980, no. De quedaste embarazada, te tienes que casar, no porque te tengas, porque aquí nadie se tiene que casar. O sea, sí viene de un gusto, sí viene de crear una familia, sí viene de dar valores, de darle un ejemplo a mi hijo y que nos queremos y tenemos una bonita relación, claro que es un paso que en la relación nos gustaría dar, pero también podremos tener boda y bautizo juntos”, agregó.

