Maxine Woodside no se presentó a su primera cita en el juzgado para conciliar con Ana María Alvarado Fue la periodista de espectáculos quien dio a conocer que la titular del programa Todo para la mujer no asistió a la cita

La semana pasada, Ana María Alvarado dio a conocer que este lunes sería la primera audiencia relacionada con la acción legal que emprendió para llegar a un acuerdo de liquidación con Maxine Woodside, luego de su salida del programa Todo para la mujer, después de más de tres décadas colaborando con la emisión. Esta mañana, la periodista de espectáculos se enlazó al programa Sale el sol desde las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje donde tendrían su primer encuentro; sin embargo, más tarde, Ana María Alvarado le contó a sus suscriptores en Youtube que la Reina de la radio no acudió a la cita y tampoco envió a un representante legal.

Con la sinceridad con la que ha manejado este asunto de manera pública, la periodista dijo: “Ella no se presentó, no estuvo ahí, ni ningún representante legal. Uno lo que piensa generalmente es que cuando no se presentan quieren darle largas al asunto o decir cualquier cosa, al final la ley te alcanza y hay que cumplir cuando es un proceso laboral, no es una cosa de vida o muerte, es simplemente un proceso laboral. En todas las empresas grandes, no te necesitan avisar o anunciar, te dicen: ‘Pasa a recursos humanos’ y ya sabes que si te van a despedir te entregan tu cheque. Te hacen firmar y ya, no sé por qué ahora se tiene que ver tan exagerado”, explicó en la primera parte de su video.

En poco más de tres minutos, Ana María habló de lo sencillo que podría volverse este caso y si la otra parte estuviera dispuesta a llegar a un acuerdo: “En este caso, solo se terminó una relación laboral, porque ya no era requerida mi presencia, porque ya no les gustó mi trabajo, lo que gusten y manden, porque se hicieron cambios y está bien, lo he repetido una y otra vez, ella es la dueña y ella decide lo que quiera, pero lo que me faltó fue pasar a recursos humanos y que me dijeran: ‘Terminó tu relación laboral’, eso es todo, no es que sea exageración, no es que yo me la pase llorando, no es que la quiera hacer quedar mal, simplemente estoy reclamando mis derechos”, añadió.

Ana María Alvarado se dijo tranquila y lista para enfrentar este proceso legal con toda la paciencia, pues sabe que no será algo que se vaya a resolver a corto plazo: “Todos sabemos que los procesos legales son tardados, que no se resuelven de un día a otro y que hay que hacerlo con calma, pueden ser meses, días, años, eso no lo sabemos, pero toca aguantarse y esperar, creo que es lo único que podemos hacer y cumplir cuando una autoridad te notifica y te requiere en las instalaciones, yo ahí estuve presente”, aseguró la periodista quien llegó a primera hora a la Junta de Conciliación y Arbitraje, una cita que Maxine pasó por alto.

¿Qué sigue en el proceso legal?

La periodista dio a conocer que continuará luchando por sus derechos y que este solo es el comienzo de esta batalla legal en la que busca una liquidación justa por los años que prestó sus servicios al programa de radio: “¿Qué sigue?, continuar con el proceso que está en las manos de mis abogados, lo que me indiquen las autoridades, si viene otra cita o si viene ya el juicio, eso ya no lo sé, lo harán los abogados, ella también tendrá su estrategia. Repito, no es cosa de villanas o víctimas, aquí no se trata de eso, se terminó una relación laboral, porque cambiaron las condiciones de trabajo, entonces, vamos a resolverlo. No es lo que yo hubiera querido. Otra cosa, no estoy litigando en los medios, simplemente les informo, porque el público ha sido muy lindo conmigo”, finalizó.